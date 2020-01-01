Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января

Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной. На востоке страны в течении дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.
Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 1 мороза до 3 тепла, на Юге до +2 ... +6 градусов.
Ближе к вечеру ожидается мокрый снег, который принесет северный атмосферный фронт:
Прогноз погоды на среду, 1 января , в городах Украины:
Ужгород – +2...+4, переменная облачность
Львов – +1...+3, переменная облачность
Ивано-Франковск – +1...+3, переменная облачность
Тернополь – +1...+3, переменная облачность
Черновцы – 0...+2, переменная облачность
Хмельницкий – +1...+3, переменная облачность
Луцк – +1...+3, переменная облачность
Ровно – +1...+3, переменная облачность
Житомир – 0...+2, переменная облачность
Винница – 0...+2, переменная облачность
Одесса – +4...+6, переменная облачность
Николаев – +3...+5, переменная облачность
Херсон – +4...+6, переменная облачность
Симферополь – +4...+6, переменная облачность
Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность
Черкассы – 0...+2, переменная облачность
Чернигов – 0...+2, переменная облачность
Сумы – 0...+2, снег
Полтава – 0...+2, снег
Днепр – 1...+3, снег
Запорожье – +2...+4, мокрый снег
Донецк – +1...+3, снег
Луганск – +1...+3, снег
Харьков – 0...+2, снег
Киев – 0...+2, переменная облачность
Погода на сегодня, 1 января
Погода на завтра, 2 января
Второго января в Украине ожидается небольшое похолодание. Ночью на всей территории страны будет стоять мороз.