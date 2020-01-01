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Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января

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Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В первый день Нового года в Украине ожидается "плюсовая" температура.

Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной. На востоке страны в течении дня будет падать мокрый снег, местами с дождем. 

Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 1 мороза до 3 тепла, на Юге до +2 ... +6 градусов.

Ближе к вечеру ожидается мокрый снег, который принесет северный атмосферный фронт:

Прогноз погоды на среду, 1 января , в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, переменная облачность

  • Львов – +1...+3, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +1...+3, переменная облачность

  • Тернополь – +1...+3, переменная облачность

  • Черновцы – 0...+2, переменная облачность

  • Хмельницкий – +1...+3, переменная облачность

  • Луцк – +1...+3, переменная облачность

  • Ровно – +1...+3, переменная облачность

  • Житомир – 0...+2, переменная облачность

  • Винница – 0...+2, переменная облачность

  • Одесса – +4...+6, переменная облачность

  • Николаев – +3...+5, переменная облачность

  • Херсон – +4...+6, переменная облачность

  • Симферополь – +4...+6, переменная облачность

  • Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность

  • Черкассы – 0...+2, переменная облачность

  • Чернигов – 0...+2, переменная облачность

  • Сумы – 0...+2, снег

  • Полтава – 0...+2, снег

  • Днепр – 1...+3, снег

  • Запорожье – +2...+4, мокрый снег

  • Донецк – +1...+3, снег

  • Луганск – +1...+3, снег

  • Харьков – 0...+2, снег

  • Киев – 0...+2, переменная облачность

Погода на сегодня, 1 января

Погода на завтра, 2 января

Второго января в Украине ожидается небольшое похолодание. Ночью на всей территории страны будет стоять мороз.

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