Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января

Новости Украины:В первый день Нового года в Украине ожидается "плюсовая" температура.

Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной. На востоке страны в течении дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.

Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 1 мороза до 3 тепла, на Юге до +2 ... +6 градусов.

Ближе к вечеру ожидается мокрый снег, который принесет северный атмосферный фронт:

Прогноз погоды на среду, 1 января , в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, переменная облачность

Львов – +1...+3, переменная облачность

Ивано-Франковск – +1...+3, переменная облачность

Тернополь – +1...+3, переменная облачность

Черновцы – 0...+2, переменная облачность

Хмельницкий – +1...+3, переменная облачность

Луцк – +1...+3, переменная облачность

Ровно – +1...+3, переменная облачность

Житомир – 0...+2, переменная облачность

Винница – 0...+2, переменная облачность

Одесса – +4...+6, переменная облачность

Николаев – +3...+5, переменная облачность

Херсон – +4...+6, переменная облачность

Симферополь – +4...+6, переменная облачность

Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность

Черкассы – 0...+2, переменная облачность

Чернигов – 0...+2, переменная облачность

Сумы – 0...+2, снег

Полтава – 0...+2, снег

Днепр – 1...+3, снег

Запорожье – +2...+4, мокрый снег

Донецк – +1...+3, снег

Луганск – +1...+3, снег

Харьков – 0...+2, снег

Киев – 0...+2, переменная облачность

Погода на сегодня, 1 января

Погода на завтра, 2 января

Второго января в Украине ожидается небольшое похолодание. Ночью на всей территории страны будет стоять мороз.