Стартует новый этап подачи электронных деклараций (Видео)

До старта декларационной кампании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало видеорозьяснення по поводу изменений в заполнении электронной декларации. Так, видео содержит информационную справку, касающуюся расширения круга субъектов декларирования, уточнение к понятию "члены семьи".
Также расширен перечень сведений, которые должны подаваться о декларанте и членах его семьи.
Кроме того, вносятся изменения относительно оснований предоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и сужается круг декларантов, на которых распространяется требование о предоставлении таких сообщений.
Как сообщалось, 16 октября Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".
Согласно закону меняется форма управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Председателя агентства будет назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора. Устранены законодательные пробелы для обеспечения надлежащего доступа НАПК к реестрам и базам данных, администратором (держателем) которых являются государственные органы.
Документ также устанавливает, что НАПК имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения оплаты за получение соответствующей информации, если такая оплата требуется для доступа к информации.
Закон также определяет субъектами, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции», лиц, которые назначаются на должности и увольняются с должностей в Офисе Президента и Президентом Украины, а также лиц, занимающих определенные законом "О государственной службе" должности патронажной службы, помощников судей.
Закон предусматривает изменения, исключающие из круга субъектов декларирования представителей общественности и других лиц, не осуществляющих функции государства или местного самоуправления.
К тому же, закон обязывает подавать декларации кандидатов на внеочередных, а не только очередных выборах народных депутатов.