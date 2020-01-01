Стартует новый этап подачи электронных деклараций (Видео)

Новости Украины:С 1 января стартует очередной этап предоставления лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодных деклараций за 2019 год.

До старта декларационной кампании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало видеорозьяснення по поводу изменений в заполнении электронной декларации. Так, видео содержит информационную справку, касающуюся расширения круга субъектов декларирования, уточнение к понятию "члены семьи".

Также расширен перечень сведений, которые должны подаваться о декларанте и членах его семьи.

Кроме того, вносятся изменения относительно оснований предоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и сужается круг декларантов, на которых распространяется требование о предоставлении таких сообщений.

Как сообщалось, 16 октября Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Согласно закону меняется форма управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Председателя агентства будет назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора. Устранены законодательные пробелы для обеспечения надлежащего доступа НАПК к реестрам и базам данных, администратором (держателем) которых являются государственные органы.

Документ также устанавливает, что НАПК имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения оплаты за получение соответствующей информации, если такая оплата требуется для доступа к информации.

Закон также определяет субъектами, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции», лиц, которые назначаются на должности и увольняются с должностей в Офисе Президента и Президентом Украины, а также лиц, занимающих определенные законом "О государственной службе" должности патронажной службы, помощников судей.

Закон предусматривает изменения, исключающие из круга субъектов декларирования представителей общественности и других лиц, не осуществляющих функции государства или местного самоуправления.

К тому же, закон обязывает подавать декларации кандидатов на внеочередных, а не только очередных выборах народных депутатов.