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Всемирный день мира: Папа Римский обратился ко всем "верующим и неверующим"

Всемирный день мира: Папа Римский обратился ко всем "верующим и неверующим"
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Папа Римский Франциск пожелал мира и добра в новом году.

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира поздравил участников различных инициатив в пользу мира, волонтеров и миротворцев в горячих точках и призвал не терять надежду на мир.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Всем, верующим и неверующим, ибо все мы братья и сестры, желаю никогда не переставать надеяться на мир мира, который следует изо дня в день совместно строить", - сказал понтифик.

Он обратился ко всем собравшимся на площади Святого Петра или присоединился к ним через средства коммуникации и пожелал мира и добра в новом году.

Франциск адресовал отдельное поздравление участникам марша "Мир на земле", который в разных уголках мира, в том числе и в Украине, организовала Община святого Эгидия.

Папа Римский призвал к миру в Украине

Папа Римский также упомянул многочисленных волонтеров, которые работают "в местах, где мир и справедливость находятся под угрозой", и военных, осуществляющих миротворческие миссии в зонах конфликтов.

Всемирный день мира отмечается в первый день нового года. 8 декабря 1967 года главой католической церкви Папой Римским Павлом VI был учрежден новый католический праздник - День всемирных молитв о мире. Он совпадает с другим праздником, который отмечают католики 1 января - Днем торжества Пресвятой Богородицы Девы Марии.

17 декабря 1969 года этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН официальным и получил новое название - Всемирный день мира.

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Папа Римский, Всемирный день мира, Франциск.
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