Правоохранители отчитались о ситуации во время факельного шествия в Киеве (Фото)

Новости Украины:Нарушений во время факельного шествия по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры не зафиксировано.

Правонарушений во время факельного шествия по случаю 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в центре Киева в среду не зафиксировано, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В нем (факельном шествии – ред.) приняло участие около 1000 граждан. 250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером, со ссылкой на правоохранителей столицы.

Правоохранители отметили, что нарушений при проведении факельного шествия не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры проходило в центре Киева в среду вечером.

По информации "Громадське", в шествии приняли участие около 1500 человек.

Среди участников акции, в частности, были представители партии "Всеукраинское объединение Свобода", "Конгресс украинских националистов" и "Правого сектора". Шествие сопровождал оркестр.

Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля - наши герои".