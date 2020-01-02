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2 января - приметы и обряды в Игнатьев день
2 января - приметы и обряды в Игнатьев день

2 января - приметы и обряды в Игнатьев день

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2 января - приметы и обряды в Игнатьев день
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день оберегали дом, кланялись ему, служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь жилище от всякой напасти.

Православная церковь 2 января почитает память Игнатия Богоносца – мужа апостольского, священномученика Древней Церкви, третьего епископа Антиохийского после апостола Евода и Петра, ученика Иоанна Богослова.

Игнатий появился на свет в Антиохии. Когда он был младенцем, Иисус брал его на руки, после этого случая, по одной из версий, будущий епископ Антиохийский и получил прозвище Богоносец. Другая версия гласит, что такое прозвище означает «носить Божественного духа».

О жизни Игнатия известно немного. Он является первым крупным христианским писателем из нееврейской среды и нееврейского происхождения. Так как греческий язык посланий его несовершенен, есть предположение, что он был сирийцем.

 

Игнатий известен как автор семи дошедших до нас посланий, написанных им в период путешествия под стражей в Рим, где он пострадал за Христа в 107 году. Его бросили на арену ко львам.

Съедение львами – популярный вид смертной казни в Древнем Риме. Осужденных бросали на растерзание диких животных на цирковой арене.

Ещё 2 января почитается память праведного протоиерея и чудотворца Иоанна Кронштадтского, появившегося на свет 31 октября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии в бедной благочестивой семье. Родился он слабым, поэтому в день рождения его крестили и нарекли в честь преподобного Иоанна Рыльского. Его предки по отцу на протяжении как минимум 350 лет были священниками.

С самого детства Иоанн был одержим двумя вещами: горячо молился и хотел учиться. В 1839 году он поступил в Архангельское приходское училище, по окончанию которого перешел в Архангельскую духовную семинарию. За успехи в учебе его отправили за казенный счет в духовную академию в Санкт-Петербурге, которую он окончил со степенью кандидата богословия в 1855 году.

Во время учебы Иоанн увидел себя во сне священником, служащим в соборе г. Кронштадт. А через несколько дней ему предложили взять в жены дочку настоятеля, служащего в том самом соборе. Иоанн согласился. Согласно житию, супруги приняли на себя подвиг девства. Детей у Иоанна не было. Он воспитывал как своих двух дочек сестры жены.

Иоанн хотел принять монашество и стать миссионером, чтобы проповедовать христианство в Сибири, но вскоре понял, что жители столицы знают о Боге не больше, чем дикари. Поэтому решил никуда не уезжать. Его направили в Кронштадт – место высылки многочисленных нищих, асоциальных личностей и чернорабочих. Здесь он посещал местных жителей, утешал больных и бедных, нянчился с детьми брошенных женщин. Он беседовал с людьми, наставлял их на путь истинный, помогал деньгами. Иногда доходило до того, что отдавал людям всё своё жалование и даже сапоги, возвращаясь домой босым.

Люди тянулись к нему. Во время его служение в соборе собирались сотни, а порой даже тысячи прихожан. Это многих удивляла, ведь раньше даже на Пасху храм не заполнялся полностью.

Знаменательные события в истории: 2 января 2020 года

Приметы и поверья

На Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.

Иней на деревьях – к ясной погоде.

Звездное небо предвещает богатый урожай.

Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным.

Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и вьюга – к дождям и холодам.

Человек, рожденный 2 января, по гороскопу Козерог. Эти люди наделены огромной жизненной силой, решительностью и отвагой. Они настойчиво идут к цели и почти всегда добиваются желаемого. В качестве талисмана им подходит турмалин. Этот камень защищает от неприятностей, порчи и сглаза, дарит своему владельцу крепкое здоровье и долголетие.

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