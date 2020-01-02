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ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года

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ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
08:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Узнайте заранее о том, какие сферы жизни следует обезопасить в определенные дни января.

Самые опасные дни января — это дни, в которые вам точно не стоит рисковать и начинать новые дела. Астрологи настоятельно рекомендуют в подобные периоды придерживаться правил и действовать во всех сферах осторожнее.

Даже в опасные дни совсем не обязательно все будет плохо. Если вы просто проснулись в плохом настроении или день по какой-то причине не задался, воспользуйтесь шепотками на удачу. 

5 января — опасный день для финансовой активности

Астрологи рекомендуют в этот день полностью воздержаться от незапланированных покупок и случайных денежных трат. Не стоит брать деньги в долг, давать взаймы, осуществлять покупки через интернет. Лучше как следует отдохнуть дома, в спокойной и непринужденной обстановке.

Также 5 числа рекомендуется не перегружать тело и разум работой. Если это будет рабочий день, то постарайтесь не задерживаться на работе. Всех денег не заработать, а вот здоровье в ближайшие дни точно может пригодится.

10 января — первое лунное затмение в году

Считается, что первое и последнее затмения в году — самые опасные. 10 января произойдет полутеневое затмение Луны в Знаке Рака. Это значит, что неурядицы коснутся в основном сферы семьи и домашних дел. Эксперты советуют не заниматься уборкой в этот день и постараться не вступать в конфликтные ситуации с близкими.

Лучше всего будет, если вы разделите свои домашние обязанности и дадите друг другу больше свободы. Очень опасным будет проявление ревности по отношению ко второй половинке. Эффективные заговоры помогут избавиться от этого разрушительного чувства. Любые конфликты старайтесь решать переговорами, поиском компромиссов.

13 января — день сильного энергетического диссонанса

Луна в этот день будет пребывать в Знаке Льва. Стихия Огня будет плохо сочетаться с фазой убывания, что сделает этот день довольно непредсказуемым. Ко всему происходящему вокруг стоит относиться осторожно. Возможно физическое недомогание, всплески неуверенности, страха, апатии.

Поднять себе настроение можно будет, занявшись любимым делом. Это понедельник, и для многих этот день и без того является сложным, поэтому астрологи рекомендуют не засиживаться допоздна на работе 13 числа, не перегружать себя и относиться ко всему проще.

17 января — время, опасное для перемен

Речь идет об изменениях в любых сферах жизни. Убывающая Луна в Весах — негативный союз, при котором высвобождается много отрицательной энергии. Чтобы ее не привлекать к себе, нужно быть предельно спокойными, не выезжать далеко за пределы города, не начинать новых дел и не осуществлять крупных покупок.

Также не рекомендуется менять образ, надевать слишком яркую и привлекающую внимание одежду. Астрологи не советуют начинать новые отношения, назначать на этот день свидания и важные деловые встречи, подписывать бумаги, решать вопросы, связанные с имуществом.

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24 января — день упадка мотивации

В этот день произойдет важное астрологическое изменение: Сатурн перейдет из Знака Стрельца в Знак Козерога. Это действительно важная перемена, которая может отразиться на жизни людей не самым лучшим образом.

Сатурн — планета, которая отвечает за поддержание системы ценностей человека, за формирование нашего мнения. 24 числа под действием Козерога, в котором Сатурн себя чувствует не лучшим образом, многие люди могут почувствовать внутренние изменения, им может показаться, что все, что они делают, происходит напрасно. Нужно пережить эту апатию, которая может продлиться пару-тройку дней. Далее ситуация восстановится.

В такие дни очень важно поддерживать настроение на высоте, чтобы не навлекать на себя проблемы. Пять простых способов помогут избавиться от апатии и заставить себя улыбаться чаще.

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Опасность, Приметы, Январь, Январь 2020, Опасные дни в январе.
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