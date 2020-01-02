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Старый Новый год 2020: какого числа, история и традиции

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Старый Новый год 2020: какого числа, история и традиции
11:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Приближается Старый Новый год — праздник с необычным названием, уникальной историей и интересными традициями.

В середине января у нас появится еще одна возможность окунуться в праздничную атмосферу и собрать близких за одним столом. 

Старый Новый год завершает череду главных зимних праздников. Традиция отмечать его становится все популярнее, что неудивительно, ведь это хороший повод встретиться с близкими и друзьями, повеселиться, отдохнуть от забот и еще раз загадать заветное желание. Это особенно важно для тех, кто соблюдает Рождественский пост. В новогоднюю ночь постящимся необходимо воздерживаться от многих блюд и развлечений, но на момент Старого Нового года пост уже завершится, а значит, можно будет отметить праздник без ограничений.

Старый Новый год всегда отмечается в одно и то же время, и дата обусловлена его историей. О том, как появился этот праздник и когда нам предстоит встретить 2020 год еще раз, рассказывают эксперты.

История и дата праздника

Старый Новый год появился из-за перехода с юлианского календаря на григорианский в 1918 году. Разница между календарями составляет 13 суток, а следовательно, 1 января по старому стилю соответствует 14 января по новому. Именно поэтому появился «дополнительный» Новый год: обычай повторно встречать его в середине января прижился во многих странах.

Старый Новый год 2020 наступит в ночь с 13 на 14 января, с понедельника на вторник. Официальных выходных в эти дни нет, поэтому они не слишком подходят для шумного веселья. С другой стороны, Старый Новый год и принято отмечать в спокойной уютной обстановке, в кругу самых близких людей. А интересные традиции помогут разнообразить праздничный вечер и весело провести время.

Как отмечать Старый Новый год 2020: традиции и обычаи

Одна из самых ярких традиций касается праздничных угощений. Издавна на Старый Новый год было принято готовить вареники с сюрпризами. Хозяйки делают их с разными начинками, и по тому, кому какой вареник достался, гости гадают о том, что ждет человека в новом году. Например, капуста символизирует богатство, орехи — успехи в учебе или работе, фрукты или ягоды — любовь. Вариаций возможных наполнителей и толкований множество. Такое гадание — прекрасный способ удивить и порадовать близких, а также узнать о том, что ожидает в 2020 году.

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Те, кто не загадал желание в новогоднюю ночь, могут сделать это на Старый Новый год. У этого праздника сильная энергетика, которая поспособствует воплощению мечты в жизнь. С этой же целью можно провести простые обряды: они помогут привлечь удачу, богатство и благополучие.

Главной традицией праздника по-прежнему остается общение с близкими людьми, обмен поздравлениями и пожеланиями. Можно вручить друг другу небольшие презенты — например, фигурки в виде символа 2020 года, Белой Металлической Крысы.

После Старого Нового года обычно разряжают елку, убирают новогодние украшения до следующего праздника, настраиваются на продуктивную работу и новые достижения. Чтобы цели достигались быстрее, а проблемы обходили стороной, можно ознакомиться с гороскопом на 2020 год: он подскажет, когда будет сопутствовать удача, а когда лучше проявить осторожность.

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История, Обычаи, Традиции, Новый год, Приметы, Старый новый год, 14 января, 13 января, Старый Новый год 2020.
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