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Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены

Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Министерство здравоохранения Украины оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оплата перечислена 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года. 

Минздрав осуществил оплату за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

В перечень участников пилота внесли все медучреждения, у которых есть лицензия на предоставление таких медуслуг.

Помимо этого, правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов: аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) 323,798 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки 721,23 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" 535,28 тыс. грн, пересадка печени/части печени - реципиент 855,039 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33,561 тыс. грн, донорская резекция печени 116,13 тыс. грн, донорский этап - изъятие органов у донора-трупа 74,086 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18,63 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическаятрансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,308 млн грн.

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Кроме того, Кабмин разрешил использовать средства на оплату трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток из-за рубежа, а также осуществлять предоплату услуг по трансплантации и использовать остаток средств 2019 года в 2020 году.

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Правительство, Минздрав, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Трансплантация.
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