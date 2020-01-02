"Дия" начала выполнять функции Единого госпортала административных услуг

Новости Украины:Проект "Дия" с 1 января выполняет функции Единого госпортала административных услуг.

Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия" с 1 января 2020 года выполняет также функции Единого государственного портала административных услуг.

Это закреплено постановлением Кабинета министров Украины №1137 от 4 декабря 2019 года о вопросах Единого госвеб-портала электронных услуг Единого госпортала административных услуг.

При помощи портала, в том числе, предполагается такая услуга, как загрузка, заполнение и подача заявлений и других документов с помощью программных средств веб-портала, в частности, в органы исполнительной власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, а также в предприятия, учреждения или организации, относящихся к сфере их управления; к исполнителям жилищно-коммунальных услуг по оказанию ими указанных услуг, в том числе по установке, обслуживанию, замене и поверке узлов учета.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал "Дия" должен упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.