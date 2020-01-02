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Права крымчанина Приходько: Денисова обратилась к Москальковой

Права крымчанина Приходько: Денисова обратилась к Москальковой
20:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Денисова просит Москалькову обеспечить допуск священника к осужденному в Крыму украинцу Приходько

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять срочные меры по допуску священника к осужденному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько.

"Права незаконно задержанного крымского активиста Олега Приходько, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю" - в очередной раз нарушены. Нашим согражданином подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено", - написал а Денисова на странице в Фейсбуке в четверг.

В связи с этим Денисова просит Москалькову безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько.

Как сообщалось, Приходько был задержан российскими силовиками в октябре 2019 года по подозрению в подготовке взрыва административного здания

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

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Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Приходько ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он не скрывает своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года.

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста Приходько, он арестован на два месяца, до 10 декабря. Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы проукраинского активиста на территории временного оккупированного полуострова.

28 октября Денисова сообщила, что ФСБ назначила Приходько амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую экспертизу.

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Крым, Политзаключенные, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, Олег Приходько.
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