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"Есть разница": Вакарчук эмоционально ответил Зеленскому

"Есть разница": Вакарчук эмоционально ответил Зеленскому
21:42 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Народный депутат и украинский артист записал ответ на видеообращение Владимира Зеленского.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук записал стихотворение, очевидно в ответ на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, в котором тот призвал к объединению, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.

Об этом Вакарчук сообщил в Twitter

На платформе Soundcloud в аккаунте партии "Голос" 2 января появилась аудиозапись стихотворения, которого зачитывает Вакарчук. Его лейтмотивом звучит "разница есть". Между победой и поражением, между людьми и овцами, государством и колхозом. "Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу "Голоса".

Прямая речь:

"Для мене справді є різниця, де.

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали.

Яка різниця: сало чи попкорн.

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись

Потрібно врешті-решт нагодувати.

Я згоден з цим. Але навіщо всім

Солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум – поразки?

Для мене справді є різниця, де.

І хто і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться".

Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим Новым годом

Как известно, в новогоднем поздравлении шестой президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. "Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен?", – сказал в  частности Зеленский.

В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение и флешмобы с условным слоганом #дляменяестьразница.

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Все по теме:

Голос, Новый год, Владимир Зеленский, Новый год 2020, Святостав Вакарчук.
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