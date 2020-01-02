Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета

Новости Украины:По делу об убийстве Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко.

Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко.

Об этом сообщается на Facebook-странице адвоката Владислава Добоша.

"Я без десяти 17.00 получил на электронную почту от Бирка (Василий Бирко, следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня (в четверг - ред.) в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент", -заявил Добош.

Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указанный на видео с камер наблюдения. Вместе с тем он сказал, что прибудет на 18:00 в МВД.