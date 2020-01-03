У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Имя происходит от древнегреческого слова "Петра". На Западе известно в формах Пьер, Петер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

Его интересует все: зачем строят гнезда птички, где ночью находятся трамваи, как устроен будильник. Маленький Петр музыкально одарен, у него может быть неплохой голос. Родителям было бы неплохо устроить сына в музыкальную школу. Петр учится легко и не доставляет хлопот учителям. В юности часто занимается коллекционированием фотографий артистов и музыкальных записей певцов.

Петр по окончании школы стремится продолжить образование. В своей специальности борется за лидерство, и поэтому очень тщательно относится к своей профессиональной подготовке. У Петра есть склонность к анализу и систематизации, поэтому он может стать следователем, математиком, инженером.

В выборе жены не торопится, долго оценивает, соответствует ли избранница его идеалу. Одно из основных требований к жене — это быть верной, остальные качества для Петра не столь важны. В ревности может быть несдержанным. Очень любит свою мать, и потому жене Петра придется считаться с влиянием свекрови на поступки мужа. Домашней работой занимается от случая к случаю. Пьет немного и редко, в основном по праздникам

Поздравления

Имя Петр — значит "камень"

Что тут можно говорить?

С днем Рожденья поздравляем

И желаем честным быть,

Быть отважным, быть желанным,

Быть счастливым, мудрым быть,

В этот день незнать печали

Улыбаться и любить!

Поздравляем мы Петра

С днем рождения! Ура!

Счастья, радости желаем,

Долгих зим и долгих лет,

Сокрушительных побед!

Ведь ты всеми уважаем,

Верный сын, отец и зять.

Мы не можем промолчать

И хотим тебе сказать:

Любим, ценим, поздравляем!

Петр от слова первый, а значит победитель,

Мечтатель, добрый, цветов даритель,

Но сегодня праздник у него самого

С Днём рождения поздравим его!

Счастья, здоровья и благополучия

Будь таким как есть, а может даже и круче!

Добродушный, благородный и красивый,

Не мужчина, а мечта,

Петр, я желаю быть счастливым,

И в печали не тонул, чтоб никогда.

Чтоб сияло над тобою солнце,

Чтоб везло во всех твоих делах,

И покинуло, чтоб дом твой все плохое,

И не ведам был тебе, чтоб страх.

Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,

Благодати, радости тебе,

Чтоб задуманное тобой сбылось,

Чтоб всегда ты был на высоте.

Петруха, Петя, Петька,

Тебя мы поздравляем,

С тобою можно и в разведку,

Мы за тебя сегодня выпиваем,

Бокал наш первый за здоровье,

Благополучие, удачу,

Пусть дом наполнится любовью,

Проблемами чтоб не был озадачен,

Чтоб на работе все сложилось,

Чтоб время оставалось на рыбалку,

Судьба чтоб благосклонно относилась,

Чтоб в миг решал все перепалки!

Сегодня необычный день,

Сегодня Петеньке не лень

Проснуться раньше всех и встать,

Чтоб поздравленья получать —

У Пети день рожденья,

С утра ему веселье.

Мы откроем сундучок

И достанем поздравок —

Ты расти здоровым, сильным,

Статным, знатным и активным,

И работать не ленись,

К знаниям всегда тянись!

Петр, дорогой наш Петя!

Поздравляем мы тебя!

Не зря любят тебя дети,

Сослуживцы и друзья!

Желаем мы судьбы веселой,

Чтоб был счастливый и здоровый!

Нашел себя в любви чтоб ты,

Чтобы сбылись твои мечты!

Зарплат побольше и стабильных,

В делах успехов всегда сильных,

Чтоб процветало все вокруг.

Ты самый настоящий друг!

С ним, как миг промчится время.

Ты забудешь обо всем.

Если классный парень Петя

Поболтал с тобой вдвоем.

Искрометный, тонкий юмор,

Такт, воспитанность и шик.

Этот малый, однозначно,

Просто мировой мужик.

Я желаю, друг мой Петр,

Оставаться на коне.

Пусть всегда, во всех баталиях

Без труда везет тебе.