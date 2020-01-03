Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019

"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
08:54 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "климатическую забастовку" (сlimate strike).

Ушел 2019 год, который принес нам множество событий, хороших и не очень. Традиционно, составители ведущих мировых словарей выбрали слова года, которые отвечают его духу и передают основные события, случившиеся в 2019.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "климатическую забастовку" (сlimate strike). На сайте словаря отмечается, что климатическая забастовка - это форма протеста, которая стала популярной около года назад в связи с акцией шведской школьницы Греты Тунберг и с тех пор переросла в общемировое движение.

Впервые словосочетание "климатическая забастовка" было зарегистрировано в 2015 году, когда событие с таким названием прошло в Париже во время конференции по изменениям климата. Вместе с тем, с тех пор климатические забастовки распространились и стали частым явлением во многих крупных городах мира. В этом году частота употребления термина выросла в 100 раз.

Жители предгорья в опасности: ледники Гималаев тают из-за потепления
Жители предгорья в опасности: ледники Гималаев тают из-за потепления Читать полностью

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года "climate emergency" (климатическое ЧП).

"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", − подчеркнула редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Назвал самое популярное слово года и портал словарей английского языка Dictionary.com. В этот раз этого статуса удостоилось прилагательное "экзистенциальный".

Негативный прогноз: Северо-Атлантическое течение может полностью остановиться
Негативный прогноз: Северо-Атлантическое течение может полностью остановитьсяЧитать полностью

Портал указывает, что "экзистенциальный" употребляется в двух значениях. Первое – "относящийся к существованию". В этом значении слово начало употребляться в английском языке в 1600-х годах в случаях, когда под угрозу ставится сам факт существования чего-то. Например, экзистенциональная угроза для вида подвергает его существование реальной, конкретной угрозе.

Второе значение слова "касается природы человеческого существования, определяемой свободно сделанным выбором индивида". Впервые употребление слова в этом значении было зафиксировано в 1900 году и связано с экзистенциализмом, философией, которая анализирует универсальные черты человеческого существования и рассматривает человеческое бытие как явление, описывая различные ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Климатическая забастовка, Климатическое ЧП, Слово года 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
04 Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы будем решительно мстить Америке&quot;: в Иране отреагировали на гибель Сулеймани
В Иране отреагировали на гибель Сулеймани
Дети &quot;неграждан&quot; Латвии получат гражданство: закон вступил в силу
Дети "неграждан" Латвии получат гражданство
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь