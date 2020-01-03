Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Россия прекратила поставлять нефть Беларуси
Россия прекратила поставлять нефть Беларуси
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году

Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
09:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2020 году.

Когда колядуют в Украине

По нашим традициям, начинают колядовать на Рождество, 7 января. В то же время на Сочельник колядовать не принято.

Толпа колядников ходят с седьмого до четырнадцатого января. Обычно колядуют мужчины, а женщины щедруют.

Стоит отметить, что колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют на первый день Рождества, после окончания богослужения. На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традицииЧитать полностью

Когда посевают в Украине

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевать должны мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Когда щедруют в Украине

В некоторых регионах Украины щедруют также на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых и накануне Крещения, 18 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, История, Дата, Щедрик, Колядки, 2020, Когда колядуют, Когда щедруют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь