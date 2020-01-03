Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году

Новости Украины:Предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2020 году.

Когда колядуют в Украине

По нашим традициям, начинают колядовать на Рождество, 7 января. В то же время на Сочельник колядовать не принято.

Толпа колядников ходят с седьмого до четырнадцатого января. Обычно колядуют мужчины, а женщины щедруют.

Стоит отметить, что колядовать начинают в разных регионах Украины не одновременно: на Покутье (восточная часть современной Ивано-Франковской области) идут колядовать уже на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины колядуют на первый день Рождества, после окончания богослужения. На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

Когда посевают в Украине

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевать должны мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Когда щедруют в Украине

В некоторых регионах Украины щедруют также на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых и накануне Крещения, 18 января.