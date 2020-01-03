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Новая глава Посольства США обратилась к украинцам

Новая глава Посольства США обратилась к украинцам
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Кристина Квин пообещала придерживаться политики мощной поддержки Украины.

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин в обращении к украинцам заверила в непоколебимости поддержки украинского государства Америкой, передает "Голос Америки".

"Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине. Политика мощной поддержки Украины остается стабильной", - заявила Квин.

В настоящее время также неизвестно, кто может стать новым послом США в Украине.

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Как сообщалось, Квин заняла пост временной поверенной по делам США со 2 января 2020 года.

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Украина, США, Кристина Квин.
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