Новая глава Посольства США обратилась к украинцам

Новости Украины:Кристина Квин пообещала придерживаться политики мощной поддержки Украины.

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин в обращении к украинцам заверила в непоколебимости поддержки украинского государства Америкой, передает "Голос Америки".

"Я с восторгом встречаю новые вызовы и ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине. Политика мощной поддержки Украины остается стабильной", - заявила Квин.

В настоящее время также неизвестно, кто может стать новым послом США в Украине.

Как сообщалось, Квин заняла пост временной поверенной по делам США со 2 января 2020 года.