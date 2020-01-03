В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Новости Украины:Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020.

В пятницу, 3 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Продлится она до 24 января. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно с 3 до 24 января 2020 на сайте.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест только по одному учебному предмету.

Стоимость

Принять участие в пробном ВНО стоит, в зависимости от региона, от 138 грн до 150 грн.

В Центре отметили, что результаты такого теста никуда не засчитывают. Они призваны ознакомить абитуриентов с стандартизированными тестами, подготовить их психологически, научить эффективно распределять время и оценить уровень знаний.