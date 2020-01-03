Подозреваемый в убийстве Шеремета отказался от следственного эксперимента

Новости Украины:Андрей Антоненко против следственного эксперимента без адвокатов.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался от участия в следственном эксперименте из-за отсутствия своих адвокатов.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем.

"Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента без своих адвокатов. Напомню, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента за час, а другой вообще не получил никаких сообщений по состоянию на 20:00", - написал он.

Найем отметил, что именно сообщение о следственном эксперименте было направлено не за трое суток, как это должно было быть согласно действующему законодательству.

"По нашей информации, следователи пытались привлечь адвоката из Центра бесплатной помощи. Это нарушение ст. 49 УПК, а также ст. 53 УПК. В ст. 49 указаны случаи, когда следователь и прокурор могут привлечь защитника из центра. Андрей не подпадает ни под одну из них - у него уже есть три адвоката", - отметил защитник.

Кроме этого, как отметил Найем, проведение следственных (розыскных) действий в ночное время (с 22 до 6:00) не допускается, "за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного преступления или побегу подозреваемого".