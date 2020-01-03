В Украине от осложнений гриппа умер человек

Новости Украины:В последний день 2019 года в Украине зафиксировали случай смерти от гриппа.

В Украине зафиксирована еще одна смерть от осложнений гриппа.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% - дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья напомнили, что профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация. Также, в Центре дали советы по профилактике заболевания гриппом.

Симптомы гриппа: внезапное начало болезни; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38° С и выше; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу.