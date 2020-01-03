Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)
Меган Маркл помогла незнакомцам сделать фото

В Украине от осложнений гриппа умер человек

В Украине от осложнений гриппа умер человек
13:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В последний день 2019 года в Украине зафиксировали случай смерти от гриппа.

В Украине зафиксирована еще одна смерть от осложнений гриппа.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% - дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья напомнили, что профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация. Также, в Центре дали советы по профилактике заболевания гриппом.

 

Симптомы гриппа: внезапное начало болезни; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38° С и выше; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грипп, Смерть, Новый год, Январь, Больницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
Сколько выходных будет у украинцев в 2020
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Магнитный Северный полюс пересек нулевой меридиан (Видео)
Магнитный Северный полюс пересек нулевой меридиан (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь