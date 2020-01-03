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Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020

Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В 2020 году украинцы получат более 100 дней выходных.

В 2020 году украинцев ожидает несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

Всего в календаре на 2020 год предусматривается 11 официальных выходных: 1 января - Новый год (среда), 7 января - православное Рождество Христово (вторник), 8 марта - Международный женский день (воскресенье), 19 апреля - Пасха (воскресенье), 1 мая - Международный день труда (пятница), 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), 7 июня - День Святой Троицы (воскресенье), 28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), 24 августа - День независимости Украины (понедельник), 14 октября - День защитника Украины (среда) и 25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю (пятница).

Среди прочего, законодательством предусмотрено, что если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник.

Таким образом, выходными днями также будут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Афиша интересных событий в Украине на 4-5 января

Так, у украинцев на протяжении 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

Кроме того, Кабинет министров распоряжением от 23 октября 2019 № 995-р рекомендовал с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

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Праздник, Рождество, Новый год, Рождество Христово, Выходные, Пасха, Международный женский день, День Конституции Украины, День независимости Украины, День Святой Троицы, День защитника Украины, Выходные в 2020, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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