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Какого числа Родительские субботы в 2020 году

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Какого числа Родительские субботы в 2020 году
16:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В календаре церковных праздников на 2020 год отражены все дни, когда верующие смогут помянуть близких, ушедших в лучший мир.

Даты поминовения усопших в церковном календаре отмечены особо. 

Почитание умерших — древнейшая традиция, которой следуют и по сей день. В церкви поминовению усопших уделяют особое внимание, и в такие дни священнослужители приводят заупокойные службы. На них произносят имена тех, кого желают помянуть прихожане, подавая специальные записочки непосредственно перед службой. Эксперты предлагают познакомиться с точными датами на 2020 год. Молитвы по усопшим читают не только в церквях, но и на кладбище. Правила поведения на погостах также стоит знать, чтобы ненароком не обидеть души умерших и не навредить себе.

Вселенские Родительские субботы в 2020 году

Открывает календарь Вселенская Мясопустная суббота. Ее отмечают за неделю до Великого поста — 22 февраля. В церквях и храмах молятся за всех усопших и крещеных, живших на земле во все времена. Верующие просят у Высших Сил прощения за грехи близких, а также раскаиваются в своих неблаговидных поступках, очищая души. После устраивают поминальные обеды, приглашая родственников, и вновь молятся о тех, кто покинул землю. Считается, что если на помин придут гости, их обязательно нужно угостить, чтобы души радовались за то, что их потомки добры к окружающим.

6 июня отмечают Троицкую родительскую субботу, которая привязана к празднованию сошествия Святого Духа. Верующим на службе напоминают о том, что Господь всегда рядом, и каждая молитва услышана им. Молитвы возносят как за тех, кто усоп, так и за души живых, прося у Высших Сил прощения за неблаговидные поступки.

Родительские субботы Великого поста

В Великий пост также поминают усопших, однако церковь проводит заупокойные службы после основных праздников. Время поста особое — верующие стремятся к духовному росту, оставляя за спиной грехи и прося у Высших Сил помощи в преодолении соблазнов.

Первая суббота приходится на 14 марта, когда идет вторая неделя поста.

Дата второй поминальной субботы — 21 марта, на третьей неделе Великого поста.

Третья родительская суббота выпадает на 28 марта и отмечается на четвертой неделе поста.

После каждой из родительских суббот верующие отправляются на кладбища, чтобы привести могилы в порядок, помолиться за близких и зажечь свечи. Помин оставляют либо в церкви, либо раздают первым встречным, прося замолвить слово за покойных. Традиция оставлять пищу на могилах не одобряется церковью, как и распивание спиртных напитков на погостах.

Частные родительские дни в 2020 году

Родительские субботы, во время которых верующие молятся, стараются не пропускать, однако если нет возможности посетить церковь, помолиться можно и дома, перед святыми ликами.

28 апреля поминовение умерших названо Радоницей. В этот день не принято грустить и лить слезы по усопшим, ведь их души бессмертны и попали на Небеса, под покровительство Высших Сил.

Память по усопшим отмечают 9 мая, в день великого праздника. Верующие молятся за души тех, кто совершил подвиг, прощаясь с жизнью ради мира на земле. Заупокойную службу о великих воинах и их подвигах сопровождают благодарственными молитвами.

22 июня проходит официальный день памяти и скорби по солдатам, отдавшим жизнь во время страшной Великой Отечественной войны.

11 сентября верующие вновь вспоминают павших воинов. За них молятся, благодарят за подвиги и дарование спокойной жизни для потомков. Во время поминальной службы не забывают и об усопших родственниках, прося у Высших Сил даровать им Царствие Небесное.

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2 ноября верующие вновь посещают службы в день Дмитриевской субботы. В это время вспоминают доблестных воинов, которые сложили головы во время Куликовской битвы. Дмитрию Солунскому, который был возведен в чин святого великомученика, возносят благодарственные молитвы и просьбы о защите людского рода от войн и гонений.

Родительские субботы созданы не только для того, чтобы почтить память усопших. Благодаря этим датам верующие помнят о том, что в жизни не должно быть места злу и неблаговидным поступкам. Каждый раз, вспоминая близких, покинувших мир живых, верующие просят у Высших сил прощения за свои деяния, чтобы очистить души и не останавливаться в духовном развитии.

В дни поминовения усопших нельзя сквернословить, поминать ушедших дурными словами, предаваться чревоугодию и веселиться сверх меры. Родительские субботы созданы в назидание всем живым для того, чтобы никто не забывал своих корней.

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