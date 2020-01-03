В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад

Новости Украины:У этого звездопада особая энергетика, поэтому желания, загаданные в ночь с 3 на 4 января, имеют все шансы воплотиться в реальность.

В начале января нас ожидает первое из красивейших астрономических явлений года — метеорный поток Квадрантиды.

Традиция загадывать желание на падающую звезду существует с древних времен. Современные астрологи считают, что этот обычай оправдан: звездопады дают нашим желаниям особый энергетический импульс, который способствует реализации мечты.

Учитывая, что Квадрантиды — это первый звездопад в 2020 году, который к тому же выпадает на период новогодних праздников, его энергетика будет особенно мощной. О том, как именно звездопад повлияет на нас и как поспособствовать исполнению своей мечты, рассказывают эксперты.

Особенности метеорного потока Квадрантиды

Метеорный поток, открытый еще в начале 19 века и названный в честь созвездия Стенного Квадранта, наблюдается ежегодно с конца декабря и до православного Рождества. В 2020 году пик звездопада приходится на ночь с 3 на 4 января. В это время мы сможем наблюдать до двухсот метеоров в час. Лучший период для того, чтобы полюбоваться на звездопад, — с 23.00 и до восхода Солнца.

Название "Квадрантиды" — дань истории звездопада, поскольку в современном мире созвездие Стенного Квадранта не учитывается учеными и астрологами. Сейчас радиантом метеорного потока принято считать созвездие Волопаса. Источником ярких метеоров является пояс астероидов между Марсом и Юпитером, что во многом объясняет особую энергетику Квадрантид.

Марс считается покровителем смелых и волевых людей, он отвечает за способность преодолевать трудности, достигать целей, отстаивать свое мнение. Юпитер — символ мудрости и интеллекта, он покровительствует обучению, помогает определиться с целями и желаниями, найти правильный путь, наладить нужные социальные связи. Таким образом, в пик звездопада Квадрантиды лучше всего загадывать желания, связанные именно с этими сферами. Такие стремления получат энергетическую поддержку и увенчаются успехом в 2020 году.

Как загадать желание в ночь с 3 на 4 января

Перед тем, как загадать желание, необходимо правильно настроиться. В течение дня старайтесь как можно чаще думать о своей мечте, визуализировать ее. Полезно будет записать желание на бумаге, чтобы конкретизировать свои мысли. Можно найти фотографии того, что вы хотите получить, или абстрактные изображения, которые у вас ассоциируются с тем, к чему вы стремитесь. Все это поможет активировать созидательное мышление, и ваша мечта получит больше шансов на реализацию.

Разумеется, загадывать желание лучше всего на падающую звезду. Для этого необходимо выбрать подходящее для наблюдения за ночным небом место и успеть произнести заветные слова в тот краткий миг, когда на небе мелькнет яркая вспышка. Однако это сопряжено с определенными сложностями: городская иллюминация зачастую не позволяет увидеть звезды, и далеко не у всех есть возможность отправиться за город, чтобы полюбоваться на звездопад, да и погода может подвести.

Астрологи успокаивают: сила звездопада будет эффективной вне зависимости от того, виден он или нет. Поэтому загадать желание в ночь с 3 на 4 января можно даже в домашних условиях. В какой момент это лучше сделать? Можно воспользоваться золотой минутой суток: в это время сама Вселенная способствует исполнению желаний, а если оно будет загадано еще и в пик Квадрантид, то мечта получит особый импульс.

Не забывайте о том, что желание не должно затрагивать других людей и тем более нести кому-то вред. Хорошие желания Вселенная обязательно услышит, а вот недобрые помыслы могут обернуться против того, кто пожелал другим зла.

В 2020 году будет много возможностей полюбоваться на падающие звезды. Не пропустить эти моменты поможет расписание звездопадов.