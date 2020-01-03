Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"

Новости Украины:Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".

Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном положении он внес 3 января в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Роялти - это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

Баллотируясь в президенты в 2019 году Зеленский подавал декларацию о доходах. Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, в том числе от работы в "Квартале 95".