Православное Рождество – 2020: можно ли колядовать и гадать на суженого

Новости Украины:Предлагаем узнать, как правильно встретить этот светлый праздник.

7 января — необычная дата в календаре. В этот день весь православный мир отмечает Рождество Христово и отдает дань памяти Спасителю.

В православном календаре можно встретить праздники, которые особенно почитаемы народом. Одним из таких празднеств является Рождество — долгожданный и любимый праздник. Традиции его празднования складывались веками, поэтому тесно переплетены с язычеством. На сегодняшний день даже среди православных можно выделить людей, которые не задумываются, что на Рождество они занимаются вовсе не православными делами. Как правильно отмечать Рождество Христово, можно ли колядовать и гадать и чего не стоит делать в этот день — расскажут эксперты.

Церковные традиции праздника

Празднику предшествует Рождественский пост, который принято соблюдать всем крещенным в православную веру. Традиции же Рождества начинаются с Сочельника. Накануне Рождества, 6 января, нужно посетить церковь, отстоять службу, исповедаться и совершить причастие.

Православное Рождество причислено к великим двунадесятым праздникам, в которые восхваляют Господа. В этот светлый день принято прославлять Христа, радоваться его чудесному появлению на свет, которое подарило всем нам надежду на спасение и жизнь вечную. Праздник лучше всего отмечать в близком кругу, также можно вместе с родными и близкими посетить церковь, навестить больных и слабых родственников, почтить пожилых, проявить сострадание к ближним. Разрешается устроить семейный ужин, вручать подарки, причем желательно, чтобы они несли особый духовный смысл.

Можно ли колядовать? Традиция колядовать тянется из далекого прошлого: на закате юноши и девушки заходят в гости к соседям и поют коляду, желая хозяевам счастья, благополучия и удачи, взамен получают сладости и вкусные угощения. В больших городах устраивают настоящие карнавалы с яркими костюмами, танцами и громкими песнями. Бытует мнение, что распев рождественской коляды относится к языческим традициям. Но это верно лишь отчасти: рождественские песни славят Господа. Эти песни нельзя назвать молитвами, но в праздничные дни петь их не запрещается. Даже во многих храмах после службы можно услышать красивое песнопение колядок церковным хором.

Рождественские обычаи

Тенденция встречать Рождество стала популярной давным-давно, причем не только у православных христиан. Этот день наполнился множеством обычаев и народных традиций. Увы, но далеко не все из них сопоставимы с церковными. Например, очень популярная традиция гадать на Рождество и Святки.

Святки равны двум неделям новогодних праздников. Они начинаются в Сочельник (6 января) и длятся до Крещения (19 января). Гадания в это время считаются самыми сильными и правдивыми. В старину молодые девушки собирались вместе и начинали предсказывать свою судьбу, используя обряды, приметы и святочные гадания.

Можно ли гадать в канун Рождества? Да и в другие дни Святок? Святочные дни имеют мистические отголоски и языческие корни, и очень важно понимать, что Церковь всегда осуждает любые оккультные занятия. Многие не относятся к подобным гаданиям серьезно, считая, что они носят скорее развлекательный характер, чем магический. Такое равнодушное отношение, по словам церковнослужителей, тоже может навредить душе.

Помимо гаданий, колядок и колдовства, важно помнить, что Рождество — высокодуховный праздник, наполненный сакральным смыслом. Никто не запрещает накрыть стол, созвать друзей, распеть коляду и встретить праздник, но не стоит полностью переводить его в мирскую плоскость. Храните обычаи наших предков, но не переступайте нормы, предписанные церковью.