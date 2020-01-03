Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Герус прокомментировал остановку поставок нефти из РФ в Беларусь
Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь: как это повлияет на Украину
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности

Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР

Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР
23:17 Пт, 3 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Ирина Венедиктова: В ГБР установлены существенные нарушения в кадровом и техническом обеспечении.

В Государственном бюро расследований (ГБР) установлены нарушения организации работы подразделений, кадрового и технического обеспечения, заявляет временно исполняющая обязанности директора Государственного Бюро расследований Ирина Венедиктова.

"Сразу после моего назначения в ходе ознакомления с работой Бюро установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровым и техническим обеспечении", - говорится в обращении Венедиктовой, размещенном на Ютюб в пятницу.

В частности, по ее словам, эти нарушения касается условий работы следователей, оперативных сотрудников.

В этом контексте Венедиктова призвала общественность и коллег к конструктивному обсуждению подходов к улучшению эффективности работы следователей и оперативных подразделений.

Она также подчеркнула, что общество ожидает от ГБР результатов расследования резонансных преступлений, в частности, совершенных во время Революции Достоинства.

"В Бюро в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием "дел Майдана". Его штатная численность на сегодняшний день составляет 25 следователей. В ближайшее время мною на рассмотрение президента будет подан проект новой структуры Бюро, в котором предусмотрено создание отдельного управления по "делам Майдана" и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - сообщила врио ГБР.

По ее словам, в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по "делам Майдана".

"В течение ближайших дней мы отработаем документы и решим вопрос перехода следователей Генпрокуратуры в Бюро", - сообщила врио директора ГБР.

Венедиктова отметила, что во исполнение норм принятого закона она приняла ряд приказов об организации и ускорению ряда конкурсных процедур

"Моя цель – сформировать профессиональную и сильную команду в кратчайшие сроки, и чем скорее мы завершим период кадрового наполнения Бюро, тем быстрее мы… будем готовы к выполнению задач", - подытожила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГБР, Ирина Венедиктова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
05 Простые продукты, которые защищают от геморроя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гайворонский подаст в ЕСПЧ иск против РФ
Гайворонский подаст в ЕСПЧ иск против РФ
Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР
Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР
СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
Лунный календарь на январь 2020
Лунный календарь на январь 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь