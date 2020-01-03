Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР

Новости Украины:Ирина Венедиктова: В ГБР установлены существенные нарушения в кадровом и техническом обеспечении.

В Государственном бюро расследований (ГБР) установлены нарушения организации работы подразделений, кадрового и технического обеспечения, заявляет временно исполняющая обязанности директора Государственного Бюро расследований Ирина Венедиктова.

"Сразу после моего назначения в ходе ознакомления с работой Бюро установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровым и техническим обеспечении", - говорится в обращении Венедиктовой, размещенном на Ютюб в пятницу.

В частности, по ее словам, эти нарушения касается условий работы следователей, оперативных сотрудников.

В этом контексте Венедиктова призвала общественность и коллег к конструктивному обсуждению подходов к улучшению эффективности работы следователей и оперативных подразделений.

Она также подчеркнула, что общество ожидает от ГБР результатов расследования резонансных преступлений, в частности, совершенных во время Революции Достоинства.

"В Бюро в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием "дел Майдана". Его штатная численность на сегодняшний день составляет 25 следователей. В ближайшее время мною на рассмотрение президента будет подан проект новой структуры Бюро, в котором предусмотрено создание отдельного управления по "делам Майдана" и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - сообщила врио ГБР.

По ее словам, в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по "делам Майдана".

"В течение ближайших дней мы отработаем документы и решим вопрос перехода следователей Генпрокуратуры в Бюро", - сообщила врио директора ГБР.

Венедиктова отметила, что во исполнение норм принятого закона она приняла ряд приказов об организации и ускорению ряда конкурсных процедур

"Моя цель – сформировать профессиональную и сильную команду в кратчайшие сроки, и чем скорее мы завершим период кадрового наполнения Бюро, тем быстрее мы… будем готовы к выполнению задач", - подытожила она.