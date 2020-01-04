Вещание украинского канала на оккупированных территориях: детали

Новости Украины:Уже 15 февраля начнет работу государственный телеканал для временно оккупированных территорий.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе UA|TV будет запущен 15 февраля, руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, сообщает Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

"Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля. На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

"Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор "24" канала, в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент", - добавили в МКМС.

В Минкультуры отмечают наличие четкого видения того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, также уже рассмотрено несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Как сообщалось, 27 декабря стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в феврале 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.