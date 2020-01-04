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Facebook заблокировал пост Супрун

Facebook заблокировал пост Супрун
04:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Соцсеть Facebook удалила пост Ульяны Супрун о Степане Бандере.

Соцсеть Facebook скрыла пост Ульяны Супрун о руководителе ОУН Степана Бандере. Служба поддержки сообщила ей, что пост скрыт из-за нарушения стандартов сообщества по “hate speech/пропаганде ненависти”.

Супрун рассказала в своем Facebook.

По ее словам, никакой пропаганды ненависти в ее посте не было. На момент блокировки пост набрал более 6 тысяч репостов и охватил более полумиллиона читателей. Текст поста пока доступен только в блоге Супрун. Там она приводит несколько цитат Бандеры и комментирует их.

Напомним, 1 января в Украине отметили 111 годовщину рождения Степана Бандеры. После этого Посол Республики Польша Бартош Цихоцки и Посол Государства Израиль Джоэль Лион выразили озабоченность почтением в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

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Facebook, Ульяна Супрун.
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