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До конца января услуга "Е-малятко" заработает в 10 городах

До конца января услуга "Е-малятко" заработает в 10 городах
08:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Комплексная услуга "Е-малятко" до конца января 2020 года заработает в 10 украинских городах.

До конца января в 10 украинских городах заработает приложение "Е-малятко". В пятницу в Харькове тестировали программу, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"В Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг только по 1 заявлению", - написал глава правительства.

Они это сделали за несколько минут с помощью "Е-малятко". Премьер отметил, что без программы им бы для выполнения потребностей понадобилось заполнить 37 форм и много времени ходить по кабинетам.

"До конца этого месяца это (онлайн-обслуживание - ред.) станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе", - отметил Гончарук.

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Польза приложения заключается в том, что с начала его работы украинским родителям надо будет заполнить только одно заявление, благодаря которой они получат 10 услуг уже в роддоме или на сайте "Дія". Программа позволит воспользоваться такими услугами, как: государственная регистрация рождения ребенка и регистрация его места жительства, а также его регистрация в электронной системе охраны здоровья и регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; назначения помощи при рождении ребенка; получение удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи; определение происхождения рожденного ребенка, родители которого не находятся в браке и определения ее принадлежности к гражданству Украины, а также присвоение ей уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; назначение пособия многодетным семьям.

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Кабмин, Алексей Гончарук, ДИЯ, Е-малятко.
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