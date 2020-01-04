У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Анастасия – это женская форма мужского некогда популярного имени Анастасий. Столетие назад данное имя было очень популярным как в царской династии, так и среди обычных крестьян.
Анастасию любят в детском садике, в школе. Она не обманет ожиданий — никогда не будет злобной и мстительной, напротив, беззащитна перед хитрыми, злыми людьми, ее легко обмануть или обидеть. Девочка растет мечтательной, любит сказки, у нее хорошо развито воображение. А вот ест плохо, чем часто расстраивает родителей. Придется и бабушке приложить немало усилий к тому, чтобы научить убирать за собой игрушки, складывать книги, наводить в своей комнате порядок. И в дальнейшем, повзрослев, Настя будет выполнять домашнюю работу только по настроению, хотя в юности научится и шить, и готовить. Любит украшать комнату цветами, ей нравятся изящные вещи.
Доверчивая, с тонкой душевной конституцией, Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем детского сада, психологом. Имеет дар предсказания и предвидения за счет тонко развитой интуиции. Замуж выходит рано. Ее избранник сильный, мужественный. Часто военный. Мужу Анастасии нелишне знать, что она очень внушаема и ее легко растрогать. Если тот, кому она понравится, решит завоевать ее сердце, он добьется своего — достаточно лишь умело сыграть на развитом у Анастасии чувстве жалости.
Анастасия преданная и заботливая жена — ни кокетства, ни поисков приключений на стороне. Отдает всю себя детям, прекрасно ладит со свекровью и другими родственниками мужа. Обладает хорошим вкусом, дорогую, хорошо изданную книгу или красивую вазу предпочитает модному платью. Любит делать оригинальные подарки. Врагов старается превращать в друзей. Живет в ожидании радости, каждый день для нее — праздник.
Часто болеет ларингитом, фарингитом, бронхитом. У нее слабая нервная система.
"Зимняя" Анастасия сдержанна, умна, немного скуповата. "Осенняя" — сдержанна на эмоции, все носит в себе, не очень общительна. Может стать педагогом, научным работником, юристом. "Летняя" Настя — дружелюбна, более общительна, отзывчива. "Весенняя" — романтична, влюбчива, склонна к слезам. Настюша может работать фотомоделью, художником-модельером, референтом, актрисой.
Поздравления
Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
Анастасия, с твоим днем.
Забудь печали и невзгоды,
Ты благословлена судьбой,
Тебе желаю счастья море.
Еще тебе добра, терпения,
Чтоб боли не познала ты,
Чтоб было только настроение,
Чтоб каждый день тебе — цветы.
Чтоб ты цвела и наслаждалась
Каждым прошедшим жизни днем.
Чтобы в себе не сомневалась.
Один лишь раз всего живем!
Пусть у тебя, Настенька, всегда будет отличным настроение, а все печали проходят мимо! Желаю тебе оставаться такой же красивой, доброй и оптимистичной девушкой! Люби и будь любима своей второй половинкой! Желаю тебе успехов во всех начинаниях и делах!
Поздравляю тебя, Настя,
С именинным славным днем.
Столько нежности глубокой
В славном имени твоем.
Пожелаю благосклонных
Я всегда к тебе небес.
Пусть опустит тебе ангел
Благости святой венец.
Наступили именины,
Поздравления все в силе,
Поздравляем мы Настену
С Днем святой Анастасии.
Пусть заступница святая,
В тех делах тебе поможет,
Где печаль или сомненье
Твое сердце сильно гложет.
Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.
Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!
Настя, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Как прекрасна ты, Анастасия!
Хорошо твое имя звучит.
Пожелаю тебе только счастья.
Пусть удача тебя изумит!
Пусть мечты все твои и желанья
Вмиг исполниться вдруг поспешат.
От везенья, любовных признаний
И от счастья поет пусть душа!
Горда, и тем права ты,
Настойчива, изменчива,
Прекраснее прекрасных,
Загадочная женщина.
Анастасия, Настя,
Настенька, Настена,
Желаю много счастья,
Ты этого достойна!
От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.
Дорогая Настенька, спешу тебя поздравить!
Пожелать лишь наилучшего всего,
Столько сразу хочется добавить,
Слов прибавить эдак сто.
Пусть здоровье будет бодрым,
Новый день с улыбкою встречай.
Пусть мечты исполнятся все скоро,
Ну, а счастье льется через край.
Настя, в этот светлый праздник пусть твоя душа будет трепетать от счастья, а рядом с тобой окажется самый дорогой и близкий человечек. Пусть он окружит тебя любовью и нежностью, заботой и добротой. Пускай все недомолвки останутся позади, а все сказанные глупости найдут свое прощение. Счастья тебе, здоровья и благополучия.