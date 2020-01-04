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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Настенька - имя из русских сказок. Девочке с таким именем как бы предопределено быть самой красивой, самой умной, самой нежной.

В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Анастасия – это женская форма мужского некогда популярного имени Анастасий. Столетие назад данное имя было очень популярным как в царской династии, так и среди обычных крестьян.

Анастасию любят в детском садике, в школе. Она не обманет ожиданий — никогда не будет злобной и мстительной, напротив, беззащитна перед хитрыми, злыми людьми, ее легко обмануть или обидеть. Девочка растет мечтательной, любит сказки, у нее хорошо развито воображение. А вот ест плохо, чем часто расстраивает родителей. Придется и бабушке приложить немало усилий к тому, чтобы научить убирать за собой игрушки, складывать книги, наводить в своей комнате порядок. И в дальнейшем, повзрослев, Настя будет выполнять домашнюю работу только по настроению, хотя в юности научится и шить, и готовить. Любит украшать комнату цветами, ей нравятся изящные вещи.

Доверчивая, с тонкой душевной конституцией, Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем детского сада, психологом. Имеет дар предсказания и предвидения за счет тонко развитой интуиции. Замуж выходит рано. Ее избранник сильный, мужественный. Часто военный. Мужу Анастасии нелишне знать, что она очень внушаема и ее легко растрогать. Если тот, кому она понравится, решит завоевать ее сердце, он добьется своего — достаточно лишь умело сыграть на развитом у Анастасии чувстве жалости.

Анастасия преданная и заботливая жена — ни кокетства, ни поисков приключений на стороне. Отдает всю себя детям, прекрасно ладит со свекровью и другими родственниками мужа. Обладает хорошим вкусом, дорогую, хорошо изданную книгу или красивую вазу предпочитает модному платью. Любит делать оригинальные подарки. Врагов старается превращать в друзей. Живет в ожидании радости, каждый день для нее — праздник.

Часто болеет ларингитом, фарингитом, бронхитом. У нее слабая нервная система.

"Зимняя" Анастасия сдержанна, умна, немного скуповата. "Осенняя" — сдержанна на эмоции, все носит в себе, не очень общительна. Может стать педагогом, научным работником, юристом. "Летняя" Настя — дружелюбна, более общительна, отзывчива. "Весенняя" — романтична, влюбчива, склонна к слезам. Настюша может работать фотомоделью, художником-модельером, референтом, актрисой.

Поздравления

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.

Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

Анастасия, с твоим днем.

Забудь печали и невзгоды,

Ты благословлена судьбой,

Тебе желаю счастья море.

Еще тебе добра, терпения,

Чтоб боли не познала ты,

Чтоб было только настроение,

Чтоб каждый день тебе — цветы.

Чтоб ты цвела и наслаждалась

Каждым прошедшим жизни днем.

Чтобы в себе не сомневалась.

Один лишь раз всего живем!

Пусть у тебя, Настенька, всегда будет отличным настроение, а все печали проходят мимо! Желаю тебе оставаться такой же красивой, доброй и оптимистичной девушкой! Люби и будь любима своей второй половинкой! Желаю тебе успехов во всех начинаниях и делах!

Поздравляю тебя, Настя,

С именинным славным днем.

Столько нежности глубокой

В славном имени твоем.

Пожелаю благосклонных

Я всегда к тебе небес.

Пусть опустит тебе ангел

Благости святой венец.

Наступили именины,

Поздравления все в силе,

Поздравляем мы Настену

С Днем святой Анастасии.

Пусть заступница святая,

В тех делах тебе поможет,

Где печаль или сомненье

Твое сердце сильно гложет.

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

Настя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Как прекрасна ты, Анастасия!

Хорошо твое имя звучит.

Пожелаю тебе только счастья.

Пусть удача тебя изумит!

Пусть мечты все твои и желанья

Вмиг исполниться вдруг поспешат.

От везенья, любовных признаний

И от счастья поет пусть душа!

Горда, и тем права ты,

Настойчива, изменчива,

Прекраснее прекрасных,

Загадочная женщина.

Анастасия, Настя,

Настенька, Настена,

Желаю много счастья,

Ты этого достойна!

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

Дорогая Настенька, спешу тебя поздравить!

Пожелать лишь наилучшего всего,

Столько сразу хочется добавить,

Слов прибавить эдак сто.

Пусть здоровье будет бодрым,

Новый день с улыбкою встречай.

Пусть мечты исполнятся все скоро,

Ну, а счастье льется через край.

Настя, в этот светлый праздник пусть твоя душа будет трепетать от счастья, а рядом с тобой окажется самый дорогой и близкий человечек. Пусть он окружит тебя любовью и нежностью, заботой и добротой. Пускай все недомолвки останутся позади, а все сказанные глупости найдут свое прощение. Счастья тебе, здоровья и благополучия.

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