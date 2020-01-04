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Суббота, 04.01.2020
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"Это уже необратимый процесс": ПЦУ ожидает признания со стороны ряда других церквей

"Это уже необратимый процесс": ПЦУ ожидает признания со стороны ряда других церквей
14:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: ПЦУ

Новости Украины:Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей.

Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Православная Церковь Украина состоялась как таковая конечно, у некоторых были определенные большие ожидания. Но это нормальное явление - когда человек хочет большего, когда человек стремится что-то сделать лучше. Но, сделано то, что было возможно сделать нам как руководителям, архиереям и духовенству в течение прошлого года. Главное - что мы сохранили единство, и благодаря этому есть определенные достижения - признание со стороны Элладской Православной Церкви, Александрийского Патриархата, который является вторым по чести после Вселенского Патриархата в диптихе. Мы увидим, что и в следующем году будет признание также несколькими другими поместными православными церквей. Это уже необратимый процесс", - сказал он.

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Напомним, по мнению предстоятеля ПЦУ, когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять решение по календарной реформе.

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Элладская Церковь, Епифаний, ПЦУ.
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