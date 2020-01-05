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Епифаний о легализации медицинской марихуаны: Мы пока не вникали в этот вопрос

Епифаний о легализации медицинской марихуаны: Мы пока не вникали в этот вопрос
06:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Епифаний рассказал о позиции ПЦУ к легализации медицинской марихуаны.

Православная церковь Украины пока "не вникала" в вопросы легализации медицинской марихуаны, заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.

“В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, тем актуальным вопросам, которые сейчас беспокоят целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало определенного четкого видения или определенного законопроекта, или определенных норм правительства, которыми этот вопрос унормировали бы. Когда мы будем видеть, что этот вопрос нормирован уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем, не поддерживаем”, — сказал Епифаний.

В мае народные депутаты восьмого созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины и марихуаны. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 тысяч подписей. Впрочем, восьмое созыва Верховной Рады не успело рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

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Епифаний, ПЦУ.
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