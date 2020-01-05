У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Василий означает "царственный", "царский", также переводят как "царь".

С детства Василий уравновешенный и терпеливый мальчик. Он может долго стоять у качелей и ждать, пока предыдущий ребенок не закончит качаться, при этом не отвлекаясь на другие места на площадке. Различные трудности он воспринимает спокойно, но вот биться до победного конца, пытаясь решить проблему, Василию не свойственно.

Василий в детстве очень любит возиться со зверюшками и птичками, никогда не обидит беззащитное существо. Вася - любимчик бабушек и дедушек. Ему постоянно необходимо находиться в обществе сверстников. Общение с друзьями у Василия на первом месте. Он может вступить в конфликт с женой, чтобы не допустить ущемления интересов товарища.

Василию нравится его работа, но он не будет стремиться к первенству в своем деле, чтобы не задеть честолюбивые помыслы своих друзей. Одно из немногих отрицательных качеств Василия - это пристрастие к спиртному.

Он добросовестно относится к своим обязанностям и обладает хорошими профессиональными качествами. Василий любит футбол и хоккей, но сам не играет, а предпочитает поболеть на трибуне в компании друзей.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

В отношениях с женщинами Василий стремится продемонстрировать рыцарские качества, и ему приятно, если его стремления будут отмечены. Василий - человек долга. У него даже мыслей не будет о разводе, если окажется, что у жены не самый приятный характер или она плохая хозяйка. Василий безропотно примет все бытовые неудобства и не станет жаловаться на свою судьбу.

Рождение ребенка для Василия - огромное событие. Он испытывает к своим детям самые сильные чувства, в чем-то сравнимые с материнскими. У Василия не бывает проблем в отношениях с тестем, а вот к теще относится с опаской.

Поздравления

С Днем ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несет на блюдце,

Здоровья хватит на года.

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом -

Лишь вперед! И не робей!

Этот личный поздравок

В памяти ты сохрани,

Чтобы мог через года

Исполнять мечты свои!

Василечек, Васенька,

Ясны твои глазоньки,

С праздником тебя, родной,

Будь здоровый, озорной,

Остроумный и веселый,

Крепкий, сильный и здоровый,

Вот найдем сейчас листок -

И напишем поздравок:

Счастья, радости, добра,

Дома - мира и тепла,

Крепко на ногах стоять,

И добро преумножать,

Не грусти ты никогда -

Жизнь прекрасная всегда!

С сотней добрых пожеланий

Получи мой поздравок,

Счастья в жизни я желаю

Тебе, Вася, Василек.

Будет пусть успех твоим

Спутником бессменным,

Пусть завидуют тебе

Даже супермены.

Чтоб всегда был на коне

И своей гордился силой,

Славу пусть тебе несет

Имя царское Василий.

Василий — царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

Вася, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!