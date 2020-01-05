В ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров

Новости Украины:Вооруженные силы Украины в 2020 году проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать, в частности, оценку подчиненными.

В 2020 году в ВСУ проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать и оценку подчиненными.

Об этом первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВС Украины полковник Владимир Яцентюк рассказал АрміяInform.

"Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности сотрудника руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил", - подчеркнул он.

По словам полковника, это даст возможность определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно прежде всего продвигать по службе, обратить внимание на перспективных "тягловых лошадок", на которых держится коллектив, и, наконец, решить, как избавиться от "балласта", который не дает двигаться вперед.

"Объективность такой методики очевидна. К примеру, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и надо вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины "нелюбви", - добавил Яцентюк.

Методику, которую разрабатывают, в формате эксперимента введут уже в этом году.