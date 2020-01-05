Зеленский с семьей полетел в Оман

Новости Украины:Зеленский полетел в Оман с семьей за собственные средства и проведет там ряд встреч, сообщают в ОП.

Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Об этом сообщил Офис Президента в Facebook

"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - сказано в сообщении.

В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя визит Dr.Alban в Украину, заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.