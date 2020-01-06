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Понедельник, 06.01.2020
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
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Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС

Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели закрыли 439 нелегальных АЗС.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели были закрыты 439 нелегальных автозаправочных станций.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 - демонтированы и арестованы 275,4 тонны топлива", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что к работе привлечено руководство всех областных государственных администраций в стране.

"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - отметил Гончарук.

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СБУ, АЗС, Премьер, Алексей Гончарук.
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