Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели закрыли 439 нелегальных АЗС.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели были закрыты 439 нелегальных автозаправочных станций.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 - демонтированы и арестованы 275,4 тонны топлива", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что к работе привлечено руководство всех областных государственных администраций в стране.

"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - отметил Гончарук.