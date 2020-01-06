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В храмах ПЦУ прозвучала совместная молитва благодарности за Божье благословение

В храмах ПЦУ прозвучала совместная молитва благодарности за Божье благословение
03:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В храмах Православной церкви Украины прошла совместная молитва благодарности за Божье благословение.

В храмах Православной церкви Украины в воскресенье звучала совместная молитва благодарности за Божье благословение и все достижения, которые произошли в первый год после получения Томоса об автокефалии.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ Епифаний совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, во время которой призвав людей не забывать о посте.

"Как ветхозаветное человечество ожидало Обетованного Мессию пять с половиной тысяч лет, так и Церковь Христова установила пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными вошли в радость величественного праздника Рождества Христова", — сказал в своем слове Предстоятель Епифаний.

После литургии Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил благодарственный молебен по случаю годовщины подписания и вручения Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. В этот день благодарственные молебны звучали во всех храмах Православной Церкви Украины.

Как известно, год назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года — в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Церковь, Автокефалия, Епифаний, ПЦУ.
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