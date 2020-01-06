Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии

Погода на Рождество: на Святой вечер похолодает и будет мороз

Смотрите фото (6)
Погода на Рождество: на Святой вечер похолодает и будет мороз
08:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На Рождество Украину ждет небольшое похолодание, без осадков, на дорогах местами гололедица.

В ближайшие сутки, 6 января, над Украиной будет формироваться область повышенного атмосферного давления, что приведет к некоторому понижению температуры и уменьшению влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и прикарпатских областях ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве - преимущественно без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов выше ноля в 1988 году, а самая низкая ночью – на отметке 30,8 градусов мороза в 1935 году.

Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 6 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – 0...-2
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – 0...-2
  • Черновцы – 0...-2
  • Хмельницкий – 0...-2
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – 0...-2
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Суммы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – 0...-2

Во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 8 января без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

На Киевщине 8 января также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua

9-10 января в Украине существенные осадки не прогнозируются, только в северных и восточных областях местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, 9 января на востоке страны 2-8° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.

В столичном регионе 9-10 января ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Прогноз погоды, Святой вечер, Погода на Рождество, Прогода на выходные, Погода 6 января, Погода 7 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
05 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В мире активно дорожает золото
В мире активно дорожает золото
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь