Погода на Рождество: на Святой вечер похолодает и будет мороз

Новости Украины:На Рождество Украину ждет небольшое похолодание, без осадков, на дорогах местами гололедица.

В ближайшие сутки, 6 января, над Украиной будет формироваться область повышенного атмосферного давления, что приведет к некоторому понижению температуры и уменьшению влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и прикарпатских областях ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве - преимущественно без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов выше ноля в 1988 году, а самая низкая ночью – на отметке 30,8 градусов мороза в 1935 году.

Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 6 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – 0...-2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2

Во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 8 января без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

На Киевщине 8 января также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua

9-10 января в Украине существенные осадки не прогнозируются, только в северных и восточных областях местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, 9 января на востоке страны 2-8° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.

В столичном регионе 9-10 января ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.