Погода на Рождество: на Святой вечер похолодает и будет мороз

В ближайшие сутки, 6 января, над Украиной будет формироваться область повышенного атмосферного давления, что приведет к некоторому понижению температуры и уменьшению влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и прикарпатских областях ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве - преимущественно без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов выше ноля в 1988 году, а самая низкая ночью – на отметке 30,8 градусов мороза в 1935 году.
Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 6 января, в городах Украины:
Во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.
В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.
Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу, в Украине 8 января без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.
На Киевщине 8 января также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua
9-10 января в Украине существенные осадки не прогнозируются, только в северных и восточных областях местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, 9 января на востоке страны 2-8° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.
В столичном регионе 9-10 января ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua
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