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Гадания в Сочельник: как узнать свое будущее в ночь перед Рождеством

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Гадания в Сочельник: как узнать свое будущее в ночь перед Рождеством
09:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты сайта рекомендуют воспользоваться точным и проверенным гаданием, которое даст шанс заглянуть за завесу тайны.

В преддверии Рождества наступает время гаданий. В сочельник каждый может узнать все о своем будущем.

С давних пор ночь перед Рождеством считалась особенной. В это время Вселенная откликается на любые просьбы и показывает желающим их будущее. Наши предки старались провести хотя бы одно гадание, чтобы узнать судьбу и получить возможность ее изменить. 

Как подготовиться к гаданию на судьбу

Прежде чем приступить к гаданию, нужно настроиться. В прежние времена людям было проще сосредоточиться, ведь они жили в гармонии с природой, наблюдали за происходящими событиями и умели их анализировать. Все это было прекрасной тренировкой для интуиции. Внутренним голосом может пользоваться каждый: достаточно лишь научиться слышать его и не игнорировать шестое чувство.

Перед гаданием нужно очистить сознание от сомнений и дурных мыслей. Они могут не просто помешать, но и навлечь беду, ведь мысль материальна, и то, о чем думается, может стать реальностью. Также нужно придерживаться правил:

  • соблюдать тишину и находиться в одиночестве. Посторонние звуки будут мешать, а люди — отвлекать, мешая сосредоточиться;

  • задавать заранее подготовленный и отрепетированный вопрос, чтобы не создавать пауз и, как следствие, дополнительных проблем;

  • одеться в свободную одежду из природных материалов, снять все украшения, распустить волосы, не скрещивать руки и ноги;

  • никого не посвящать в гадание, чтобы не спугнуть удачу.

Гадание на судьбу в Рождественский сочельник

Вечером, когда стемнеет, нужно поставить одно зеркало к окну, а второе — так, чтобы в нем отражалось первое. Между ними ставят и зажигают восковую свечу. После гадания на оба зеркала набрасывают темную ткань и оставляют до утра, а затем промывают их святой водой, чтобы очистить от возможного негатива и не притянуть в жизнь неприятности. Смотреться в зеркала нельзя. Их ставят для того, чтобы зло заблудилось в зазеркалье и не смогло причинить вред. Эти меры безопасности не будут лишними, ведь гадание — это своего рода транс, когда биополе человека ослабевает и он может подвергнуться атаке со стороны злых сил.

После того, как подготовка закончена, приступают непосредственно к гаданию. В четыре стакана, поставленных на поднос, наливают одинаковое количество воды, добавляя в них поочередно по ложке меда, соли, лимонного и виноградного сока. После накрывают полотенцем все стаканы, закрывают глаза и произносят:

"Судьбу свою узнать хочу, да не баловства ради, а для счастья личного. Какой стакан возьму, тот мне правду и расскажет, ничего не утаит, о будущем предупредит".

Не открывая глаз нужно несколько раз прокрутить поднос, а затем выбрать один из стаканов и отпить немного.

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Мед сулит сладкую и безбедную жизнь в течение всего года. Возможно, удастся поправить материальное положение, а также обрести счастье в личной жизни.

Соленая вода указывает на частые разочарования и слезы. Избежать их получится, если тренировать силу воли и повышать самооценку.

Кислый привкус говорит о том, что год будет довольно бедным на события. Исправить ситуацию получится, если чаще путешествовать, проводить время с друзьями и выбираться на прогулки.

Привкус виноградного сока — прекрасная новость для тех, кто устал от одиночества и однообразия. В течение года в жизни будут происходить перемены, и если не пугаться, то получится стать успешнее, исполнить заветную мечту и не скучать.

В сочельник каждый сможет заглянуть в будущее и узнать о том, что уготовила судьба. В это время случаются чудеса, и если загадать доброе желание, то оно обязательно сбудется в ближайшее время.

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