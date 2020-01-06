У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Женское имя Евгения встречается гораздо реже, чем мужское.

Имя Евгения – это женская форма мужского имени Евгений, в переводе с древнегреческого языка означает "благородная", "высокородная", "потомок благородного рода". Считается, что имя Евгений звучит мягче, чем его женский вариант – Евгения. Но, как говорится, о вкусах не спорят. Так называли своих детей дворяне, но употреблялось женское имя, в основном, во французском варианте – Эжен (потом от него появилось современное обращение Женя).

В Англии имя Евгения употребляется как Юджиния (Джина), в Испании – Эухения, в Польше – Эугения (Геня), в Германии – Ойгения (Гения). Уменьшительно-ласкательные обращения Ева, Ея и Дженна являются также самостоятельными именами. На Украине и в Белоруссии встречается обращение Ивга, которое также стало самостоятельным именем.

Женщина с таким именем страстная, с прекрасным воображением и совершенно не знакомая с понятием самоограничения, её интуиция не чувствует приближающуюся опасность. Если Евгения что-то начала, её невозможно остановить, даже если это дело ведёт в пропасть. Также она довольно честолюбива. Многие люди часто не могут объяснить поступки Евгении. Достигнув среднего возраста, Евгения может начать терять интерес к жизни, в ней рождается нехорошее качество – лень. Она ведёт малоподвижный образ жизни и часто жалуется на заболевания, которых в большинстве случаев не существует. Нередко она обижается на родных и близких людей за то, что те не уделяют ей внимания. Однако чаще всего Евгения гостеприимный и добрый человек.

Обычно женщина с таким именем обладает хорошим интеллектом и прекрасным художественным вкусом. Она может добиться успеха в юриспруденции, медицине и на работе административного характера. Евгения с легкостью меняет место работы и никогда ни о чем не жалеет.

Евгения очень влюбчива. У Евгении есть талант, который помогает ей проникнуть во внутренний мир и понять чувства своего партнера. Не каждый мужчина может доставить ей удовольствие, но она всегда постарается ободрить его, чтобы тот перестал сомневаться в своих мужских достоинствах. Поэтому, находясь рядом с такой женщиной, партнер не перестает чувствовать себя мужчиной.

Евгения очень любит детей, а дети, в свою очередь, всегда отвечают ей взаимностью, хотя и побаиваются её. Домашнее хозяйство нельзя назвать её призванием, но если у нее вдруг появится желание, она приготовит очень вкусное блюдо и утонченно накроет стол. Часто Евгения стремится занять главенствующее положение в семье, и на этой почве у неё бывают разногласия с мужем. Также ее можно назвать экономной и запасливой хозяйкой.

Эта женщина обладает очень обидчивым характером, может заводиться по пустякам и тем самым испортить настроение окружающим ее людям. Евгения сама создает повод для конфликтов. Если она захочет, то сможет перехитрить абсолютно каждого человека.

Поздравления

Женя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Евгения, в День Ваших именин

Желаю счастья, радости, надежды!

Пусть будет каждый день неповторим,

И каждый день пусть будет очень нежным!

Вы благородны, как сама любовь,

Вы дарите счастливые мгновенья!

Пусть солнце освещает душу вновь,

Чтоб навсегда покинули сомненья!

Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!

Я желаю тебе счастья,

Мира, вдохновения,

Будь магнитом для удачи,

Милая Евгения.

Чувств — особых, настоящих,

Что дают заряд тепла,

Пусть глаза от счастья плачут,

Пусть душа поет всегда.

Прекрасный вкус, изящество движений,

Как колокольчик, развеселый смех...

Любой бы восхитился нашей

Женей, Все у нее совсем не как у всех!

Но мне ль не знать, чего бы ей хотелось?

Ей мира мало, чтобы был у ног!

И я желаю, чтобы все успелось,

Чтоб покориться этот мир ей смог!

Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!

С именинами, Женечка милая,

Ты всегда будь такой же красивою,

Оставайся веселой, улыбчивой,

И не будь никогда ты забывчивой.

Я желаю тебе много радости,

Искупаться в божественной сладости,

Именины - прекрасная штука,

Оставайся ты верной подругой!

Желаю Жене много счастья

Я в именин прекрасный день,

Ты будь полна любви и страсти,

Поздравить мне тебя не лень,

Всегда достойной оставайся,

Улыбку никогда не прячь –

Ты всем на свете улыбайся,

Пусть будет множество удач!

Дорогая Женечка, я тебя от души поздравляю с твоим светлым и чудесным праздником. Пожелать тебе хочу добрых моментов жизни и радостных событий, неотразимой красоты и бодрости души, отменного здоровья и великолепия души, большого уважения и нескончаемого счастья в жизни.