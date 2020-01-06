У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Имя Евгения – это женская форма мужского имени Евгений, в переводе с древнегреческого языка означает "благородная", "высокородная", "потомок благородного рода". Считается, что имя Евгений звучит мягче, чем его женский вариант – Евгения. Но, как говорится, о вкусах не спорят. Так называли своих детей дворяне, но употреблялось женское имя, в основном, во французском варианте – Эжен (потом от него появилось современное обращение Женя).
В Англии имя Евгения употребляется как Юджиния (Джина), в Испании – Эухения, в Польше – Эугения (Геня), в Германии – Ойгения (Гения). Уменьшительно-ласкательные обращения Ева, Ея и Дженна являются также самостоятельными именами. На Украине и в Белоруссии встречается обращение Ивга, которое также стало самостоятельным именем.
Женщина с таким именем страстная, с прекрасным воображением и совершенно не знакомая с понятием самоограничения, её интуиция не чувствует приближающуюся опасность. Если Евгения что-то начала, её невозможно остановить, даже если это дело ведёт в пропасть. Также она довольно честолюбива. Многие люди часто не могут объяснить поступки Евгении. Достигнув среднего возраста, Евгения может начать терять интерес к жизни, в ней рождается нехорошее качество – лень. Она ведёт малоподвижный образ жизни и часто жалуется на заболевания, которых в большинстве случаев не существует. Нередко она обижается на родных и близких людей за то, что те не уделяют ей внимания. Однако чаще всего Евгения гостеприимный и добрый человек.
Обычно женщина с таким именем обладает хорошим интеллектом и прекрасным художественным вкусом. Она может добиться успеха в юриспруденции, медицине и на работе административного характера. Евгения с легкостью меняет место работы и никогда ни о чем не жалеет.
Евгения очень влюбчива. У Евгении есть талант, который помогает ей проникнуть во внутренний мир и понять чувства своего партнера. Не каждый мужчина может доставить ей удовольствие, но она всегда постарается ободрить его, чтобы тот перестал сомневаться в своих мужских достоинствах. Поэтому, находясь рядом с такой женщиной, партнер не перестает чувствовать себя мужчиной.
Евгения очень любит детей, а дети, в свою очередь, всегда отвечают ей взаимностью, хотя и побаиваются её. Домашнее хозяйство нельзя назвать её призванием, но если у нее вдруг появится желание, она приготовит очень вкусное блюдо и утонченно накроет стол. Часто Евгения стремится занять главенствующее положение в семье, и на этой почве у неё бывают разногласия с мужем. Также ее можно назвать экономной и запасливой хозяйкой.
Эта женщина обладает очень обидчивым характером, может заводиться по пустякам и тем самым испортить настроение окружающим ее людям. Евгения сама создает повод для конфликтов. Если она захочет, то сможет перехитрить абсолютно каждого человека.
Поздравления
Женя, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Евгения, в День Ваших именин
Желаю счастья, радости, надежды!
Пусть будет каждый день неповторим,
И каждый день пусть будет очень нежным!
Вы благородны, как сама любовь,
Вы дарите счастливые мгновенья!
Пусть солнце освещает душу вновь,
Чтоб навсегда покинули сомненья!
Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!
Я желаю тебе счастья,
Мира, вдохновения,
Будь магнитом для удачи,
Милая Евгения.
Чувств — особых, настоящих,
Что дают заряд тепла,
Пусть глаза от счастья плачут,
Пусть душа поет всегда.
Прекрасный вкус, изящество движений,
Как колокольчик, развеселый смех...
Любой бы восхитился нашей
Женей, Все у нее совсем не как у всех!
Но мне ль не знать, чего бы ей хотелось?
Ей мира мало, чтобы был у ног!
И я желаю, чтобы все успелось,
Чтоб покориться этот мир ей смог!
Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!
С именинами, Женечка милая,
Ты всегда будь такой же красивою,
Оставайся веселой, улыбчивой,
И не будь никогда ты забывчивой.
Я желаю тебе много радости,
Искупаться в божественной сладости,
Именины - прекрасная штука,
Оставайся ты верной подругой!
Желаю Жене много счастья
Я в именин прекрасный день,
Ты будь полна любви и страсти,
Поздравить мне тебя не лень,
Всегда достойной оставайся,
Улыбку никогда не прячь –
Ты всем на свете улыбайся,
Пусть будет множество удач!
Дорогая Женечка, я тебя от души поздравляю с твоим светлым и чудесным праздником. Пожелать тебе хочу добрых моментов жизни и радостных событий, неотразимой красоты и бодрости души, отменного здоровья и великолепия души, большого уважения и нескончаемого счастья в жизни.