Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Смотрите фото (5)
У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
09:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Женское имя Евгения встречается гораздо реже, чем мужское.

Имя Евгения – это женская форма мужского имени Евгений, в переводе с древнегреческого языка означает "благородная", "высокородная", "потомок благородного рода". Считается, что имя Евгений звучит мягче, чем его женский вариант – Евгения. Но, как говорится, о вкусах не спорят.  Так называли своих детей дворяне, но употреблялось женское имя, в основном, во французском варианте – Эжен (потом от него появилось современное обращение Женя).

В Англии имя Евгения употребляется как Юджиния (Джина), в Испании – Эухения, в Польше – Эугения (Геня), в Германии – Ойгения (Гения). Уменьшительно-ласкательные обращения Ева, Ея и Дженна являются также самостоятельными именами. На Украине и в Белоруссии встречается обращение Ивга, которое также стало самостоятельным именем.

Женщина с таким именем страстная, с прекрасным воображением и совершенно не знакомая с понятием самоограничения, её интуиция не чувствует приближающуюся опасность. Если Евгения что-то начала, её невозможно остановить, даже если это дело ведёт в пропасть. Также она довольно честолюбива. Многие люди часто не могут объяснить поступки Евгении. Достигнув среднего возраста, Евгения может начать терять интерес к жизни, в ней рождается нехорошее качество – лень. Она ведёт малоподвижный образ жизни и часто жалуется на заболевания, которых в большинстве случаев не существует. Нередко она обижается на родных и близких людей за то, что те не уделяют ей внимания. Однако чаще всего Евгения гостеприимный и добрый человек.

Обычно женщина с таким именем обладает хорошим интеллектом и прекрасным художественным вкусом. Она может добиться успеха в юриспруденции, медицине и на работе административного характера. Евгения с легкостью меняет место работы и никогда ни о чем не жалеет.

Евгения очень влюбчива. У Евгении есть талант, который помогает ей проникнуть во внутренний мир и понять чувства своего партнера. Не каждый мужчина может доставить ей удовольствие, но она всегда постарается ободрить его, чтобы тот перестал сомневаться в своих мужских достоинствах. Поэтому, находясь рядом с такой женщиной, партнер не перестает чувствовать себя мужчиной.

Евгения очень любит детей, а дети, в свою очередь, всегда отвечают ей взаимностью, хотя и побаиваются её. Домашнее хозяйство нельзя назвать её призванием, но если у нее вдруг появится желание, она приготовит очень вкусное блюдо и утонченно накроет стол. Часто Евгения стремится занять главенствующее положение в семье, и на этой почве у неё бывают разногласия с мужем. Также ее можно назвать экономной и запасливой хозяйкой.

Эта женщина обладает очень обидчивым характером, может заводиться по пустякам и тем самым испортить настроение окружающим ее людям. Евгения сама создает повод для конфликтов. Если она захочет, то сможет перехитрить абсолютно каждого человека.

Поздравления

Женя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Евгения, в День Ваших именин

Желаю счастья, радости, надежды!

Пусть будет каждый день неповторим,

И каждый день пусть будет очень нежным!

Вы благородны, как сама любовь,

Вы дарите счастливые мгновенья!

Пусть солнце освещает душу вновь,

Чтоб навсегда покинули сомненья!

Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!

Я желаю тебе счастья,

Мира, вдохновения,

Будь магнитом для удачи,

Милая Евгения.

Чувств — особых, настоящих,

Что дают заряд тепла,

Пусть глаза от счастья плачут,

Пусть душа поет всегда.

Прекрасный вкус, изящество движений,

Как колокольчик, развеселый смех...

Любой бы восхитился нашей

Женей, Все у нее совсем не как у всех!

Но мне ль не знать, чего бы ей хотелось?

Ей мира мало, чтобы был у ног!

И я желаю, чтобы все успелось,

Чтоб покориться этот мир ей смог!

Женечка, пускай твоя жизнь будет прекрасна и дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе легко получать все то, о чем мечтаешь, лучезарно улыбаться и купаться в океане любви! Пускай огромное счастье переполняет твою душу!

С именинами, Женечка милая,

Ты всегда будь такой же красивою,

Оставайся веселой, улыбчивой,

И не будь никогда ты забывчивой.

Я желаю тебе много радости,

Искупаться в божественной сладости,

Именины - прекрасная штука,

Оставайся ты верной подругой!

Желаю Жене много счастья

Я в именин прекрасный день,

Ты будь полна любви и страсти,

Поздравить мне тебя не лень,

Всегда достойной оставайся,

Улыбку никогда не прячь –

Ты всем на свете улыбайся,

Пусть будет множество удач!

Дорогая Женечка, я тебя от души поздравляю с твоим светлым и чудесным праздником. Пожелать тебе хочу добрых моментов жизни и радостных событий, неотразимой красоты и бодрости души, отменного здоровья и великолепия души, большого уважения и нескончаемого счастья в жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Смс, Стихи, Поздравления, Картинки, Евгения, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, День ангела, Проза, 6 января, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, День Ангела Евгении, Именины Евгении, Поздравления Евгении.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь