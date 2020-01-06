Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

Православные всего мира празднуют рождественский сочельник

Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
10:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:6 января православные всего мира празднуют сочельник - канун Рождества Христова.

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.

Название "сочельник" происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав (как правило это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

7 января Рождество в настоящее время празднуют все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда - греко-католики, некоторые группы протестантов и Коптская церковь.

Армянская апостольская церковь, придерживаясь традиции христианской церкви первых веков, отмечает Рождество Христово 6 января одновременно с Крещением, под общим названием Богоявления.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.

Красивые поздравления с Рождеством 2020: в прозе, стихах, смс и открытках
Красивые поздравления с Рождеством 2020: в прозе, стихах, смс и открытках Читать полностью

По мнению историков, дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

До 5 века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением "Волхвы же со звездою путешествуют", принято ничего не есть и даже не садиться за стол. С появлением же на небе первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Христа, можно начинать праздновать.

Все члены семьи в сочельник должны быть дома. Нельзя в этот день ссориться, прогонять бездомных, бедных, одиноких.

Гадания в Сочельник: как узнать свое будущее в ночь перед Рождеством

В Украине накануне Рождества вносили в дом охапку соломы и сена. На столе ставили дидух - ржаной или овсяный сноп, украшенный разноцветными лентами, конфетами, бумажными цветами, гроздьями калины, - предшественник новогодней елки. В народном сознании он символизирует продолжение рода и приумножение достатка. Под скатертью полагалось разложить обереги: чеснок - чтобы не приближалась к дому нечистая сила, зерно - чтобы был хороший урожай, а также деньги - чтобы благосостояние в доме держалось.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая благую весть - рождение Божьего дитя. Во всех храмах проходят праздничные рождественские литургии. За праздничным столом собирается вся семья, приветствуя друг друга словами: "Христос родился! Славим его!".

Спасатели просят провести Рождество без "пиротехники"

После ужина, который мог продолжаться до четырех часов, нельзя было ложиться спать, потому что считалось, что проспишь Царство Небесное. Под утро, после третьих петухов, когда все плохое не имеет силы, хозяин мог заснуть, и то настороже, одетым.

Существовал верование: если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рождество, Рождественский сочельник, 6 января, 7 января, Святвечир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь