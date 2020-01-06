Рождество Христово 2020: история и традиции празднования

Новости Украины:Рождество имеет постоянную дату, и в 2020 году верующие вновь отметят это событие 7 января.

Рождество Христово — один из главных церковных праздников, который верующие ждут с особым трепетом. Молитвы в это время обретают особую силу и способны помочь преодолеть трудности.

Празднование Рождества Христова проходит повсеместно. Эксперты сайта рекомендуют обратиться с молитвами к Высшим Силам даже в том случае, если не удастся посетить торжественную службу.

История праздника

Празднование Рождества Христова уходит корнями вглубь веков. В этот день на свет появился Мессия. Верующие славят не только Иисуса Христа, но и Деву Марию. Она совершила подвиг, произведя на свет младенца, которому было суждено спасти человечество.

Появление Предвечного Младенца было предначертано, и люди с трепетом ожидали этого чуда. Господь послал свою благодать на землю через Деву Марию, и именно ей выпала честь стать матерью Спасителя. Ее подвиг воспевается в молитвах и увековечен в церковных книгах.

В день рождения Христа Мария скрывалась со своим мужем Иосифом от язычников, которых разослал царь Ирод. В день, когда младенец должен был появиться на свет, супруги шли в Вифлеем и, не найдя свободного места на постоялом дворе, вынуждены были коротать ночь там, где скот пережидал непогоду. Именно там Дева Мария произвела на свет младенца. Небо озарилось яркой звездой, названной Вифлеемской. Она несла всему миру благую весть о том, что пророчество сбылось.

Традиции Рождества Христова

Существует множество традиций и обычаев, которые соблюдают верующие в день Рождества. 7 января 2020 года вновь состоится торжественная служба, однако эта церемония будет лишь началом праздника.

После прочтения молитв в храмах и церквях верующие отправятся по домам, где будут праздновать Рождество в кругу семьи. В этот день разрешено употреблять в пищу продукты, на которые был наложен запрет во время поста.

Еще одной неотъемлемой частью празднования будут подарки. Презенты для детей по традиции кладут под рождественское дерево, на которое в честь праздника помещают звезду, символизирующую Вифлеемскую.

К Рождеству обязательно украшают дом. Можно использовать небольшие свечи, яркие гирлянды, еловые венки и иные декоративные вещи, добавляющие празднику атмосферу уюта и приближающегося чуда.

Традиционным считается и поход к друзьям или знакомым. Рождественский праздник — прекрасная возможность встретиться с близкими и поздравить их, пожелать им счастья и обменяться сувенирами.

На Рождество Христово принято помогать всем, кто нуждается в поддержке, а также искренне раскаиваться в неблаговидных поступках. 7 января тем, кто находится в ссоре, Высшие Силы помогут примириться и позабыть о разногласиях.

Чудесный праздник — время радости и благодарственных молитв, очищения души и духовного роста. Священнослужители призывают верующих провести время с семьей, поздравить друг друга с великим праздником, простить ошибки и забыть об обидах.