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Гончарук поздравил украинцев с Рождеством

Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Премьер пожелал каждому украинцу почувствовать рождественскую радость.

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с праздником Рождества Христова.

Свое приветствие он разместил в Facebook.

"Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю каждому украинцу, где бы вы не были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - ощутить рождественскую радость, заботу и уют!", - написал глава правительства.

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Гончарук также пожелал, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, а Рождество подарило всем силу, веру и вдохновение на новый год.

"Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!", - отметил он.

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Рождество, Рождество Христово, Алексей Гончарук, 7 января.
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