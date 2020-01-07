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Вторник, 07.01.2020
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"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января

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"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
08:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень антициклона, погодные условия существенно не изменятся.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Карта осадков 7 января 

Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Карта ветров 7 января

Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +1 ...+3, переменная облачность

  • Львов – +2 ...+4, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +1 ...+3, переменная облачность

  • Тернополь – +1 ...+3, переменная облачность

  • Черновцы – 0 ...+2, переменная облачность

  • Хмельницкий – 0 ...+2, переменная облачность

  • Луцк – 0 ...+2, облачно

  • Ровно – 0 ...+2, облачно

  • Житомир – -1 ...+1, облачно

  • Винница – -1 ...+1, переменная облачность

  • Одесса – -1 ...+1, облачно

  • Николаев – -1 ...+1, облачно

  • Херсон – -1 ...+1, облачно

  • Симферополь – +1 ...+3, дождь с мокрым снегом

  • Кропивницкий – -1 ...+1, переменная облачность

  • Черкассы – -1 ...+1, переменная облачность

  • Чернигов – -1 ...+1, облачно

  • Суммы – -1 ...+1, облачно

  • Полтава – -1 ...+1, переменная облачность

  • Днепр – -1 ...+1, переменная облачность

  • Запорожье – -1 ...+1, облачно

  • Донецк – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом

  • Луганск – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом

  • Харьков – -1 ...+1, облачно

  • Киев – -1 ...+1, облачно

Погода 7 января

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.

Погода 8 января 

В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

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В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Ветер, Январь, Мокрый снег, Прогноз погоды, 7 января, 8 января.
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