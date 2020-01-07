"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января

Новости Украины:Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень антициклона, погодные условия существенно не изменятся.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Карта осадков 7 января

Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Карта ветров 7 января

Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:

Ужгород – +1 ...+3, переменная облачность

Львов – +2 ...+4, переменная облачность

Ивано-Франковск – +1 ...+3, переменная облачность

Тернополь – +1 ...+3, переменная облачность

Черновцы – 0 ...+2, переменная облачность

Хмельницкий – 0 ...+2, переменная облачность

Луцк – 0 ...+2, облачно

Ровно – 0 ...+2, облачно

Житомир – -1 ...+1, облачно

Винница – -1 ...+1, переменная облачность

Одесса – -1 ...+1, облачно

Николаев – -1 ...+1, облачно

Херсон – -1 ...+1, облачно

Симферополь – +1 ...+3, дождь с мокрым снегом

Кропивницкий – -1 ...+1, переменная облачность

Черкассы – -1 ...+1, переменная облачность

Чернигов – -1 ...+1, облачно

Суммы – -1 ...+1, облачно

Полтава – -1 ...+1, переменная облачность

Днепр – -1 ...+1, переменная облачность

Запорожье – -1 ...+1, облачно

Донецк – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом

Луганск – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом

Харьков – -1 ...+1, облачно

Киев – -1 ...+1, облачно

Погода 7 января

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.

Погода 8 января

В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.