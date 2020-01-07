"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень антициклона, погодные условия существенно не изменятся.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Карта осадков 7 января
Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.
Карта ветров 7 января
Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:
Ужгород – +1 ...+3, переменная облачность
Львов – +2 ...+4, переменная облачность
Ивано-Франковск – +1 ...+3, переменная облачность
Тернополь – +1 ...+3, переменная облачность
Черновцы – 0 ...+2, переменная облачность
Хмельницкий – 0 ...+2, переменная облачность
Луцк – 0 ...+2, облачно
Ровно – 0 ...+2, облачно
Житомир – -1 ...+1, облачно
Винница – -1 ...+1, переменная облачность
Одесса – -1 ...+1, облачно
Николаев – -1 ...+1, облачно
Херсон – -1 ...+1, облачно
Симферополь – +1 ...+3, дождь с мокрым снегом
Кропивницкий – -1 ...+1, переменная облачность
Черкассы – -1 ...+1, переменная облачность
Чернигов – -1 ...+1, облачно
Суммы – -1 ...+1, облачно
Полтава – -1 ...+1, переменная облачность
Днепр – -1 ...+1, переменная облачность
Запорожье – -1 ...+1, облачно
Донецк – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом
Луганск – -1 ...+1, дождь с мокрым снегом
Харьков – -1 ...+1, облачно
Киев – -1 ...+1, облачно
Погода 7 января
Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.
Погода 8 января
В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.