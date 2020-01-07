У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Имя Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает "равный, подобный Богу", также существует вариант перевода – "испрошенный у Бога".

Имя Михаил широко распространено в Европе: Майкл, Мишель, Мигель, Михай – это всё аналоги имени Михаил. Существует ещё одно производное мужское имя, чаще встречаемое в Австралии. Это имя Митчелл. От мужского имени Михаил были образованы женские имена: Михаила, Мишел, Мишель, Михаэла, Мигела, Микаэла, Мигелина, Микеланджела, Микела, Михайлина, Михалина, Михала.

Уменьшительно-ласкательное обращение Мика является и самостоятельным именем, и краткой формой к некоторым женским именам (например, Людмила, Домника, Моника). Ласковое обращение Ася является не только уменьшительно-ласкательным обращением ко многим женским и мужским именам (Александр, Александра, Анна, Астра, Арсений, Тарас, Аскольд, Иосиф, Агния, Геласий, Таисия и другим), но и самостоятельным именем.

У христиан особо почитаем Михаил – главный из семи архангелов, один из библейских персонажей. "Архангел Михаил" состоит из пяти слов: "арх ангел ми ка эл", где каждому из этих слов приводится особое значение. "Арх" означает "старший", "ангел" – "посланник", "ми ка эл" – "подобный Богу". Поэтому получается такое трактование выражения "Архангел Михаил": "Старший посланник, наделённый полномочиями Эля (одно из имён Бога)" или же "Старший полномочный посланник Эля". Что очень похоже на правду, так как именно Архангел Михаил в Ветхом Завете и был посланником Всевышнего, он стал защитником народа Израиля.

Архангел Михаил считается небесным покровителем Киева, Северной Руси (в частности, Архангельска, построенного на месте Михайло-Архангельского монастыря). В православии архангел Михаил почитается как покровитель строительства и строителей. Также Архангел Михаил считается победителем злых духов, которые в христианстве считались источником болезней. Именно он является главой святого воинства ангелов. В исламе архангела Михаила упоминают как Микаил.

Для имени Михаил будут указаны православные именины. Католические именины – смотрите имя Майкл.

Михаилы особенно чувствительны к эстетике, красоте и искусству. Иногда они могут быть самовлюбленными или просто красивыми, они хотят достичь совершенства, даже маниакально, вплоть до сосредоточения внимания на некоторых мелких деталях необходимо для них. Михаилы - экстраверты, общительны, но часто находятся под влиянием, особенно со стороны своих близких и членов их семей. Тем не менее, они активны и работают, даже если темпы работы являются неравномерным, и, как правило, тверды приверженности достичь поставленной цели. Михаилы всегда ищут вторую половинку. Первостепенное значение для них

Михаилы всегда ищут вторую половинку. Первостепенное значение для них имеет семья, они внимательные. Михаилы часто становятся врачами, юристами, учителями, так как чувствуют себя лично полезным другим людям, но не редкость, что они становятся руководителями самого высокого уровня.

Поздравления

Поздравляем с днем прекрасным!

Пусть тебе, наш Михаил,

Каждый миг приносит счастье,

Каждый вздох — приливы сил!

Пусть любовь безумной будет,

Сладким горькое вино!

В доме света не убудет

Даже в ночь, когда темно!

А теперь, ты слышишь, Миша,

Прозвенел дверной замок?

Это мы стоим в подъезде,

Принесли свой поздравок!

Миша, мальчик мой, котенок!

Ты еще совсем ребенок.

Будь веселым, озорным

Ты на радость всем родным.

В жизни многое узнать!

Сильным, смелым, добрым стать!

Пусть исполнятся мечты!

Самый лучший в мире ты!

Желаем ветра в паруса

И в нужном направлении!

Желаем веры в чудеса

Без всякого сомнения!

Желаем здравствовать сто лет

И жизнью наслаждаться,

Не знать ни горестей, ни бед

И в радости купаться!

Читая этот поздравок

На праздничном гулянии,

Ты будь уверен — точно в срок

Все сбудутся мечтания!

Нет общительней тебя, нету веселее,

Нам с тобою, Михаил, даже день светлее.

Доброта в твоей душе выходных не знает,

А от взгляда твоего сердце оживает.

Всё, за что берёшься ты, ждёт больших успехов,

Ну, а трудности тебе вовсе не помеха.

Чтоб ни делал ты, всегда на тебя внимание.

Без тебя не обойтись, ты — душа компании!

Михаил, твое имя старинное, русское

Освещает твой жизненный путь.

Твоей жизни краски не тусклые,

Яркость внешняя — вот твоя суть.

А душа Миши — чистая, светлая,

Как поля на Руси широка.

Доброты твоей быстрая реченька —

И красива, и глубока.

Нам с тобою не грустно, а весело,

Нам с тобою все дни хороши.

И тебя, Михаил, с Днем рождения

Поздравляем сейчас от души.

Михаил, тебя поздравить

Я хочу в кругу друзей,

Друга не найти надежней,

Не найти тебя верней.

Ты в беде всегда поможешь

Не обманешь, не предашь.

Если кто-то оступился,

Руку крепкую подашь.

Наливай бокал полнее,

Выпьем за тебя, мой друг,

Знай, тебе всегда поддержим

Мы мгновенно сотней рук.

Будь здоров, живи счастливо,

Рядом мы, твои друзья,

Пусть вовек не распадется

Наша дружная семья.

Мы поздравим тебя, Миша!

Чтоб стремился ты все выше.

И во всем радость искал.

Лунный камень чтоб сверкал

Для тебя загадкой яркой.

Жил чтоб под успехов аркой.

Говорил всегда чтоб тихо,

Но добился всего лихо.

С праздником Вас, Михаил,

В эту честь мы Вам желаем

Острого ума и сил,

Чтоб здоровье лишь крепчало.

Беды, боли пусть вдвоем

Прочь за руки отступают.

Пусть вслед за прекрасным днем

Еще лучше наступает.

Поздравляю громко, Михаил!

Ты во всем хорош, конечно,

Так внимателен и мил,

Всё решаешь быстро и успешно.

От души приветствую тебя

И желаю, чтоб в мажорной ноте

Процветала жизнь всегда твоя,

Настроенье было чтоб на взводе.

Оставайся таким же прекрасным и чутким,

Мы тебя знаем лишь с прекрасных сторон.

Всегда будь веселым — у тебя классные шутки,

При этом никогда не смей ловить ворон!

Помни про своих товарищей, дружок!

Мы всегда поможем, во чтоб не угодил.

И к подарку прикрепляем этот поздравок:

Успехов, здоровья, звезда-Михаил!