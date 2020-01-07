Рождество 2020: главные рождественские молитвы на счастье и удачу

Новости Украины:Рождественские молитвы помогут не только привлечь счастье, но и любовь, которая является неотъемлемой частью жизни.

Праздник Рождества Христова — долгожданное событие в православном мире. В этот день верующие соблюдают заповеди церкви, а также молятся Высшим Силам, чтобы обрести счастье в жизни и привлечь необходимую удачу.

Молитвы в Рождество помогают каждому, ведь в этот великий день Небеса открыты и внемлют каждому сказанному слову. Эксперты сайта рекомендуют посетить церковь всей семьей, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и поблагодарить Богородицу за рождение Иисуса Христа.

Главная молитва на счастье

Попросить у Высших Сил счастья может каждый, и для этого не обязательно посещать церковь. Тем, кто по тем или иным причинам остался дома, священнослужители дозволяют молиться у святых ликов.

"Господи, Спаситель наш. Благослови всяк живущего на земле и даруй ему счастье в жизни. Убереги от бед и неприятностей, укрой от завистников и укажи верный путь, ведущий к процветанию. Будь милостив, Господь, да прости нам прегрешения наши. Аминь".

Молитва на благополучие в день праздника

Рождество — особое время, когда искренние просьбы будут услышаны Высшими Силами, и необходимая помощь обязательно придет.

"Дева Мария, к тебе взываем с искренним раскаянием. Убереги нас от поступков неправедных, открой путь к счастью и благополучию, да не позволь недругам омрачить нам существование. Освободи, Матушка Богородица, от корыстных помыслов и желания отомстить недоброжелателям, и укажи им пути исправления. Аминь".

Молитва на удачу в Рождество

Попросить благословения можно не только у Господа, но и у Богородицы, даровавшей миру Спасителя.

"Матушка Богородица, спаси и сохрани жизни наши. Ниспошли нам свое благословение и прими искренние просьбы о помощи. Огради нас от бед на пути и укажи путь верный, удачей наполненный. Прими, Матушка, наши искренние раскаяния в прегрешениях, и даруй душам нашим освобождение от груза тяжкого. Аминь".

Молитвенное обращение к Высшим Силам в праздник

"Боже святый и вечный, прими наши искренние молитвы и внемли нашим просьбам. Ты, спасший души грешников, искупивший грехи всяк живущего на земле, не отринь нашего раскаяния. Услышь голоса наши и помоги в день праздника великого найти путь к счастью и благополучию. Убереги, Господи, от поступков и помыслов дурных, отведи беды и освободи сердца и мысли наши от всего порочного. Аминь".

Рождество Христово — великий праздник, и в это время нельзя предаваться грусти, ругаться и вести себя вызывающе. В этот день искренние молитвы будут услышаны, и тем, кому необходима помощь, можно обратиться за поддержкой к ангелам-хранителям, которые неустанно следят за каждым из нас и берегут от бед.