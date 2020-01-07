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С Рождеством Христовым 2020: лучшие колядки на украинском языке

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С Рождеством Христовым 2020: лучшие колядки на украинском языке
13:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые красивые и душевные колядки на украинском языке для детей и взрослых.

  • 1

    Колядин–колядин!

    Я у батька один!

    Коротенький кожушок,

    Дайте грошей мiшок!

    якщо грошей мало –

    то давайте сало,

    якщо сала нема –

    то давайте пирога!

  • 2

  • 3

    Добрий вечір, господарю!

    Винесь нам ковбасок пару!

    Ой походи коло пічки,

    Пошукай нам перепічки.

    Винесь сала, не скупися,

    Щоб ячмінь твій уродився.

    Щоб нажали сто кіп жита,

    Щоб сім'я була вся сита!

    Щоб скотина водилася,

    Щоб пшениця родилася,

    Щоб у хаті всього мали -

    Колядників пригощали!

  • 4

  • 5

    Коляд, коляд, коляда!

    Холод взимку не біда.

    Двері швидше відчиніть,

    Нас до себе запустіть!

    Всі, хто є у вашій хаті,

    Будуть дужі та багаті!

    На городі вродять густо

    І картопля, і капуста,

    Помідори й огірочки

    І для сина, і для дочки.

    Ось промова в нас така!

    Ви ж готуйте п'ятака!

  • 6

  • 7

    Коляд, коляд ,коляда

    У віконце загляда.

    У різдвяну світлу нічку

    Запали на радість свічку.

    Коляду поклич до хати,

    Щоб Ісуса привітати.

    Люди добрі, колядуйте,

    Сина Божого шануйте!

  • 8

  • 9

    Коляд, коляд, колядниця.

    Добра з медом паляниця.

    А без меду не така,

    Дайте, дядьку, п'ятака.

    Як не дасте п'ятака,

    Візьму бика за рога.

    Не давайте копійки,

    Бо порвуться кишеньки,

    Будьте, люди, гонорові!

    Дайте гроші паперові!

  • 10

  • 11

    Коляд-коляд-колядець,

    А я хлопець-молодець

    Я прийшов до вас додому

    У ці царськії хороми.

    Я ходив, колядував,

    Усе думав та гадав,

    Чи дадуть мені грошину

    Хоч маленьку копійчину,

    Чи дадуть мені цукерку,

    Ну або ще щось смачненьке…

    Колядку гарну знаю я,

    Ось моя вся коляда.

  • 12

  • 13

    Колядую-дую,

    Ковбасу чую,

    А ще мало,

    Дайте сало.

    Сало велике

    Тягну за лико.

    Лико порвалось,

    Сало зосталось.

    Добривечір!

  • 14

  • 15

    Коляд, коляд, колядниця,

    Добра з медом паляниця,

    А без меду не така,

    Дайте, дядьку, п'ятака.

     

    Одчиняйте скриньку

    Та давайте сливку.

    Одчиняйте сундучок

    Та давайте п'ятачок.

  • 16

  • 17

    Сніжком запорошило все:

    Стежинку і дорогу.

    Спішить, спішить колядочка

    До нашого порогу.

     

    Несе вона в торбиночці

    Про щастя світлу мрію,

    Дарує нам колядочка

    І віру і надію.

     

    Лунають ніжно дзвоники

    Від хати і до хати.

    Спішить, спішить колядочка

    Нам щастя побажати!

Рождество 2020: лучшие колядки на русском языке

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