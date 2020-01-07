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Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов

Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов
13:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина потеряла две позиции и опустилась на 43 место в рейтинге паспортов.

По итогам 2019 Украина сместилась на сорок третье место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции. При этом количество стран, в которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась неизменной - 128.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

В 2019 году почти 200 тысяч жителей ОРДЛО "приобрели" российские паспорта

Лидерство в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея. Последняя делит третье место с Германией.

На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад были мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).

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Украина, Рейтинг, Паспорт Украины, Рейтинг паспортов.
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