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Разумков о Рождестве: Пусть он станет днем единения, счастья и любви

Разумков о Рождестве: Пусть он станет днем единения, счастья и любви
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев.

Рождество Христово должно стать днем единения для украинцев.

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие", - написал глава украинского парламента.

Гончарук поздравил украинцев с Рождеством

"Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" - добавил Разумков.

Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года.

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Верховная Рада, Рождество, Рождество Христово, Дмитрий Разумков.
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