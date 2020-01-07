Разумков о Рождестве: Пусть он станет днем единения, счастья и любви

Новости Украины:Дмитрий Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев.

Рождество Христово должно стать днем единения для украинцев.

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие", - написал глава украинского парламента.

"Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" - добавил Разумков.

Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года.