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Епифаний назвал четыре церкви, которые могут признать автокефалию ПЦУ

Епифаний назвал четыре церкви, которые могут признать автокефалию ПЦУ
17:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще как минимум четыре поместные церкви.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, какие четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ. Об этом он сообщил в эфире одного из каналов.

"Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская" - сказал Епифаний.

Также он надеется, что эти церкви присоединятся к процессу признания автокефалии ПЦУ в 2020 году.

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Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о подготовке своего визита в Египет и Грецию.

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Автокефалия, Поместная Церковь, Епифаний, ПЦУ.
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