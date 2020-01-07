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Вторник, 07.01.2020
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
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Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)

Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские военные поздравили соотечественников с Рождеством.

Украинские военные на Донбассе записали видео, в котором поздравили украинцев с Рождеством.

Ролик опубликовал в Facebook украинский военный Виктор Сизон.

«Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с „нуля“ передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым», — сказано в описании видео.

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов. Украинские военнослужащие в ролике передали привет своим родным городам и пообещали, что «за Украину будут стоять до конца».

Напомним, Дмитрий Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев.

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Армия, Военные, Донбасс, ВСУ, Рождество, ООС.
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